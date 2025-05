Блэкаут в Испании и Португалии — вернули ли свет европейцам

Блэкаут в Испании охватил все регионы. Вечером 28 апреля Энергоатом сообщил о потере внешнего электроснабжения на всех АЭС страны. Сейчас идет восстановление света, а в некоторых городах электроснабжение уже частично восстановили.

Каким был блэкаут в Европе, что стало его причиной и как реагируют люди на возвращение света — собрали самое важное.

Испания и Португалия переживают масштабный блэкаут: как восстанавливают свет

По сообщению CNN, 28 апреля правительство Испании заявило о возобновлении около 50% энергоснабжения после блэкаута. Премьер-министр Педро Санчез отметил, что причина аварии в электросетях до сих пор выясняется.

Однако он добавил, что произошло то, чего не происходило раньше: в течение 5 секунд из сети исчезло 15 ГВт энергии, то есть целых 60% потребности целой страны.

Как сообщает CNN Portugal со ссылкой на компанию REN, отключение электроэнергии в Европе произошло в результате “редкого атмосферного явления”.

— Из-за экстремальных колебаний температуры в Испании произошли аномальные колебания на линиях очень высокого напряжения (400 кВ).

Эти колебания повлекли за собой нарушение синхронизации между электрическими системами и привели к последовательным нарушениям во всей европейской сети.

Власти Испании отметили, что планируют вернуть электричество во все города к утру вторника. Впрочем, официальные лица сочли, что это непростая задача. Некоторые автономные сообщества уже заживлены практически полностью, а в других регионах показатели составляют менее 20%.

Тем временем в Португалии свет вернули для 2,5 миллиона потребителей. Из 89 подстанций заживлены уже 85. Однако там продолжается режим чрезвычайного положения, как и в соседней Испании.

Вице-президент правительства и министерша по вопросам экологического перехода и демографических вызовов Сара Аагесен сообщила, что по состоянию на утро вторника, 29 апреля, в Испании возобновили подачу электроэнергии на 92,09%.

Кроме этого, возобновлена ​​работа 100% подстанций транспортной сети. Премьер-министр Педро Санчес указал, что всю ночь провел в штаб-квартире оператора энергетических сетей Red Eléctrica.

— Мы работаем без перерыва, чтобы возобновить поставки. Спасибо всем работникам, которые прилагают усилия для восстановления нормальной жизни, — написал чиновник в соцсети X.

Во вторник в 9 утра представители правительства примут участие в заседании Совета национальной безопасности, которое возглавит король Испании.

А в соцсетях выкладывают реакцию людей на возобновление электроэнергии. На видео слышно, как жители городов Испании и Португалии аплодируют и радуются возвращению света.

Power has been restored in parts of Madrid as citizens are cheering on their balconies after 9 hours of blackout.

48% of power is back in Spain, they are still working on getting the power back. pic.twitter.com/SWYt4aT6qo — Disasters Daily (@DisastersAndI) April 28, 2025

В связи с плановым ремонтом атомных энергоблоков летом блэкауты могут вернуться и в Украину. Мы говорили, как к ним подготовиться.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.