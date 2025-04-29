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Блэкаут в Испании и Португалии — вернули ли свет европейцам

Ирина Танасийчук, журналист сайта 29 апреля 2025, 10:00
блэкаут в испании
Фото Getty Images
Блэкаут в Испании и Португалии — вернули ли свет европейцам
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