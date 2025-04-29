Блекаут в Іспанії та Португалії — чи повернули світло європейцям

Фото Getty Images Блекаут в Іспанії охопив всі регіони. А ввечері 28 квітня Енергоатом повідомив про втрату зовнішнього електропостачання на всіх АЕС країни. Нині ж триває відновлення світла, а у деяких містах електропостачання вже частково відновили. Яким був блекаут в Європі, що стало його причиною та як реагують люди на повернення світла — зібрали найважливіше. Іспанія та Португалія переживають масштабний блекаут: як відновлюють світло За повідомленням CNN, 28 квітня уряд Іспанії заявив про відновлення близько 50% енергопостачання після блекауту. Прем’єр-міністр Педро Санчез зазначив, що причина аварії в електромережах досі з’ясовується. Однак він додав, що відбулося те, чого не ставалося раніше: протягом 5 секунд з мережі зникло 15 ГВт енергії, тобто цілих 60% від потреби цілої країни. Як повідомляє CNN Portugal з посиланням на компанію REN, відключення електроенергії у Європі сталось внаслідок “рідкісного атмосферного явища”. — Через екстремальні коливання температури в Іспанії сталися аномальні коливання на лініях дуже високої напруги (400 кВ). Ці коливання спричинили порушення синхронізації між електричними системами й призвели до послідовних порушень у всій європейській мережі. Getty Images Влада Іспанії зазначила, що планує повернути електрику в усі міста під ранок вівторка. Втім, офіційні особи визнали, що це непроста задача. Деякі автономні спільноти вже заживлені практично повністю, а в інших регіонах показники становлять менш як 20%. Тим часом у Португалії світло повернули для 2,5 мільйонів споживачів. З 89 підстанцій заживлені вже 85. Однак там досі триває режим надзвичайного стану, як і в сусідній Іспанії. Читати на тему Блекаут в Іспанії та Португалії: перебої у роботі лікарень, вийшов із ладу зв’язок та інтернет Що відомо про блекаут в Європі? Віце-президентка уряду та міністерка з питань екологічного переходу та демографічних викликів Сара Аагесен повідомила, що станом на ранок вівторка, 29 квітня, в Іспанії відновили подачу електроенергії на 92,09%. Getty Images Крім цього, відновлено роботу 100% підстанцій транспортної мережі. Прем’єр-міністр Педро Санчес зазначив, що всю ніч провів у штаб-квартирі оператора енергетичних мереж Red Eléctrica. — Ми працюємо без перерви, щоб відновити постачання. Дякую всім працівникам, які докладають зусиль для відновлення нормального життя, — написав посадовець в соцмережі X. Getty Images У вівторок о 9 ранку представники уряду візьмуть участь у засіданні Ради національної безпеки, яке очолить король Іспанії. А в соцмережах викладають реакцію людей на відновлення електроенергії. На відео чутно, як жителі міст Іспанії та Португалії аплодують та радіють поверненню світла. People cheering after power is back in Portugal ✨But there was some mad pandemic vibes in supermarkets 😱Power banks listed for 12k is crazy as😂#spainpower #Spain #Portugal #blackoutEurope #Blackout #Lisbon #Madrid #poweroutage pic.twitter.com/m5GjSm3mLg— AL (@eyeneedtochill) April 29, 2025 Power has been restored in parts of Madrid as citizens are cheering on their balconies after 9 hours of blackout. 48% of power is back in Spain, they are still working on getting the power back. pic.twitter.com/SWYt4aT6qo— Disasters Daily (@DisastersAndI) April 28, 2025 Power is back on in Lisbon Portugal people where actually cheering when the lights turned on again.#spainpower #Spain #Portugal #blackoutEurope #Blackout #Lisbon #Madrid #poweroutage pic.twitter.com/ByNabUrqUU— JUST IN | World (@justinbroadcast) April 28, 2025 У зв’язку з плановим ремонтом атомних енергоблоків влітку блекаути можуть повернутися і до України. Ми розповідали, як до них підготуватися. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Енергетика, Іспанія Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter