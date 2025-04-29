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Блекаут в Іспанії та Португалії — чи повернули світло європейцям

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 29 Квітня 2025, 10:00
блекаут в іспанії
Фото Getty Images
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