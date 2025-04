Блекаут в Іспанії та Португалії — чи повернули світло європейцям

Блекаут в Іспанії охопив всі регіони. А ввечері 28 квітня Енергоатом повідомив про втрату зовнішнього електропостачання на всіх АЕС країни. Нині ж триває відновлення світла, а у деяких містах електропостачання вже частково відновили.

Яким був блекаут в Європі, що стало його причиною та як реагують люди на повернення світла — зібрали найважливіше.

Іспанія та Португалія переживають масштабний блекаут: як відновлюють світло

За повідомленням CNN, 28 квітня уряд Іспанії заявив про відновлення близько 50% енергопостачання після блекауту. Прем’єр-міністр Педро Санчез зазначив, що причина аварії в електромережах досі з’ясовується.

Однак він додав, що відбулося те, чого не ставалося раніше: протягом 5 секунд з мережі зникло 15 ГВт енергії, тобто цілих 60% від потреби цілої країни.

Як повідомляє CNN Portugal з посиланням на компанію REN, відключення електроенергії у Європі сталось внаслідок “рідкісного атмосферного явища”.

— Через екстремальні коливання температури в Іспанії сталися аномальні коливання на лініях дуже високої напруги (400 кВ).

Ці коливання спричинили порушення синхронізації між електричними системами й призвели до послідовних порушень у всій європейській мережі.

Влада Іспанії зазначила, що планує повернути електрику в усі міста під ранок вівторка. Втім, офіційні особи визнали, що це непроста задача. Деякі автономні спільноти вже заживлені практично повністю, а в інших регіонах показники становлять менш як 20%.

Тим часом у Португалії світло повернули для 2,5 мільйонів споживачів. З 89 підстанцій заживлені вже 85. Однак там досі триває режим надзвичайного стану, як і в сусідній Іспанії.

Віце-президентка уряду та міністерка з питань екологічного переходу та демографічних викликів Сара Аагесен повідомила, що станом на ранок вівторка, 29 квітня, в Іспанії відновили подачу електроенергії на 92,09%.

Крім цього, відновлено роботу 100% підстанцій транспортної мережі. Прем’єр-міністр Педро Санчес зазначив, що всю ніч провів у штаб-квартирі оператора енергетичних мереж Red Eléctrica.

— Ми працюємо без перерви, щоб відновити постачання. Дякую всім працівникам, які докладають зусиль для відновлення нормального життя, — написав посадовець в соцмережі X.

У вівторок о 9 ранку представники уряду візьмуть участь у засіданні Ради національної безпеки, яке очолить король Іспанії.

А в соцмережах викладають реакцію людей на відновлення електроенергії. На відео чутно, як жителі міст Іспанії та Португалії аплодують та радіють поверненню світла.

Power has been restored in parts of Madrid as citizens are cheering on their balconies after 9 hours of blackout.

48% of power is back in Spain, they are still working on getting the power back. pic.twitter.com/SWYt4aT6qo — Disasters Daily (@DisastersAndI) April 28, 2025

У зв’язку з плановим ремонтом атомних енергоблоків влітку блекаути можуть повернутися і до України. Ми розповідали, як до них підготуватися.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.