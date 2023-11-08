Еврокомиссия дала официальную рекомендацию начать переговоры о членстве Украины в ЕС

Сегодня, 8 ноября, Еврокомиссия обнародовала решение, в котором рекомендовала начать переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе. Читай, когда станет возможным членство Украины в ЕС и какие этапы вступления.

Членство Украины в ЕС: рекомендация Еврокомиссии

Процесс переговоров по вступлению Украины в ЕС должен начаться 24 марта 2024 года. Ускоренного вступления не будет, ведь Украина не выполнила все условия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что Украина выполнила 90% реформ, которые должна была.

Условием вступления является полное выполнение всех условий Европейского Союза.

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— Основной прогресс был достигнут в сфере конституционного правосудия, реформы отбора Высшего совета правосудия, антикоррупционной программы, борьбы с отмыванием денег, важных мер по сдерживанию олигархов, а также нового закона о медиа и прогрессе национальных меньшинств, — сказала глава Еврокомиссии.

Скоро опубликуют подробный отчет, в котором опишут расширение ЕС. В этом году туда впервые добавили Украину. Сейчас выполнено четыре из семи условий, а именно:

Реформа Конституционного и судебной реформы. Борьба с коррупцией и усиление антикоррупционных органов. Борьба с отмыванием денег. Гармонизация аудиовизуального законодательства по европейскому стандарту.

По другим условиям, которые Украина не выполнила, или выполнила не полностью, дадут дополнительные рекомендации. Условия таковы — борьба с коррупцией, ограничение влияния олигархов и законодательство о нацменьшинствах.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение:

Сегодня история Украины и всей Европы сделала правильный шаг — Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по членству с Украиной.

— Наше государство должно быть в Евросоюзе. Украинцы этого заслуживают и своей защитой европейских ценностей, и тем, что даже во время полномасштабной войны мы держим свое слово, развивая государственные институции. Все необходимые решения принимаем. Спасибо всем, кто помогает!

Кроме Украины, Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия рекомендовала начать процесс переговоров о вступлении в ЕС и Молдове.

Ранее мы рассказывали о борьбе с коррупцией и пути Украины в ЕС.

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