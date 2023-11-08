Єврокомісія дала офіційну рекомендацію почати переговори про членство України в ЄС

Сьогодні, 8 листопада, Єврокомісія оприлюднила рішення, в якому рекомендує розпочати переговори про членство України у Європейському Союзі. Читай, коли стане можливим членство України у ЄС та які етапи вступу.

Членство України в ЄС: рекомендація Єврокомісії

Процес переговорів про вступ України до ЄС має розпочатися 24 березня 2024 року. Прискореного вступу не буде, адже Україна не виконала всіх умов. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що Україна виконала 90% реформ, які мала.

Умовою до вступу є цілковите виконання всіх умов Європейського Союзу.

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— Основного прогресу було досягнуто у сфері конституційного правосуддя, реформи відбору Вищої ради правосуддя, антикорупційної програми, боротьби з відмиванням грошей, важливих заходів щодо стримування олігархів, а також нового закону про медіа та прогрес національних меншин, — сказала очільниця Єврокомісії.

Скоро опублікують детальний звіт, в якому опишуть розширення ЄС. Цього року туди вперше додали Україну. Нині виконано чотири з семи умов, а саме:

Реформа Конституційного суду та судової реформи. Боротьба з корупцією та посилення антикорупційних органів. Боротьба з відмиванням грошей. Гармонізація аудіовізуального законодавства з європейським.

До інших умов, які Україна не виконала або виконала не повністю, нададуть додаткові рекомендації. Умови такі — боротьба з корупцією, обмеження впливу олігархів та законодавство про нацменшини.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення:

Сьогодні історія України та всієї Європи зробила правильний крок — Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо членства з Україною.

— Наша держава має бути у Євросоюзі. Українці на це заслуговують і своїм захистом європейських цінностей, і тим, що навіть у час повномасштабної війни ми дотримуємо свого слова, розвиваючи державні інституції. Всі необхідні рішення ухвалюємо. Дякую всім, хто допомагає!

Крім України, Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ до ЄС і Молдові.

Раніше ми розповідали про боротьбу з корупцією та шлях України до ЄС.

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