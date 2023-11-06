А як з ними розмовляти? Подоляк про Росію, боротьбу з корупцією та шлях України до ЄС

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у прямому ефірі телемарафону Єдині новини прокоментував візит президентки Єврокомісії Урсули Фон дер Ляєн в Україну.

Подоляк запевняє, що цей візит, безумовно, знаковий тому, що чітко показує, що Україна дотримується домовленостей, про які йшлося. Україна робить велику справу, доводячи, що вона є невіддільною частиною об’єднаної Європи.

Також наша країна впевнено рухається до вступу в ЄС. Багато рекомендацій вже виконано, але ще є над чим працювати. Важливо зрозуміти, що наші європейські партнери будуть з нами до кінця і в рамках забезпечення наших військових можливостей.

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Про перемовини з Росією

Також радник голови ОПУ прокоментував заклики інших країн до переговорів з Росією. Він зазначив, що не може бути ніякого тиску на Україну, тому що війна перебуває на тому етапі, коли одна сторона має програти, і ця сторона — Росія.

А як можна з ними розмовляти після того, що вони щодня атакують, вбивають цивільне населення і так далі? Партнери це розуміють, — каже Подоляк.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що передбачає електронний реєстр військовослужбовців.

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