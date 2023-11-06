А как с ними разговаривать? Подоляк о России, борьбе с коррупцией и пути Украины в ЕС

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в прямом эфире телемарафона Єдині новини прокомментировал визит президента Еврокомиссии Урсулы Фон дер Ляйен.

Подоляк уверяет, что этот визит, безусловно, знаковый потому, что четко показывает, что Украина придерживается договоренностей, о которых шла речь. Украина делает большое дело, доказывая, что мы — неотъемлемая часть объединенной Европы.

Наша страна также уверенно двигается к вступлению в ЕС. Многие рекомендации уже выполнены, но есть еще над чем работать. Важно понять, что наши европейские партнеры будут с нами до конца и в рамках обеспечения наших военных возможностей.

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Один из важных этапов на этом пути — построение четкого механизма преодоления коррупции.

О переговорах с Россией

Также советник главы ОПУ прокомментировал призывы других стран к переговорам с Россией. Он отметил, что не может быть никакого давления на Украину в этом вопросе, потому что война находится на том этапе, когда одна сторона должна проиграть, и эта сторона Россия.

А как можно с ними разговаривать после того, что они каждый день атакуют, убивают гражданское население и так далее? Партнеры это понимают, — говорит Подоляк.

Напомним, ранее мы рассказывали, что предусматривает электронный реестр военнослужащих.

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