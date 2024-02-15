В Украине выросла коммуналка — какие услуги подорожали больше всего

Полномасштабная война в Украине спровоцировала немало изменений в экономической сфере. В то же время, средняя зарплата не стала сильно выше довоенной.

За 2023 год существенно выросла цена на коммунальные услуги. Начиная с января, эти услуги подорожали на 12,8%.

Цена на какие коммунальные услуги выросла больше всего и почему — рассказали в 24 Канале. Мы делимся основным с тобой дальше.

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Цены на коммунальные услуги: на сколько выросла коммуналка

За период 2023 года на 69,7% в цене выросла электроэнергия: ее стоимость поднялась до 2,64 гривны за один киловатт-час, независимо от объема потребления.

Это самое большое подорожание коммунальных услуг за прошлый год.

Также в цене выросли и другие услуги, среди которых:

уборка мусора — на 5%;

управление многоквартирными домами — на 4,2%;

содержание и ремонт жилья — на 3,1%;

водоснабжение — на 0,8%;

канализация — на 0,7%.

Об этом можно узнать в отчете Госстата.

А вот не произошло повышения цен за горячую воду и отопление, а также природный газ. Неизменными они должны оставаться и дальше.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал 24 каналу, что после завершения отопительного сезона цены на электроэнергию могут вырасти вдвое.

Стоимость к концу года может составить 6 гривен. Также, по прогнозам НБУ, в этом году ожидается рост стоимости отопления и горячей воды.

— На это влияет увеличение расходов предприятий, в частности, на электроэнергию, — сказал эксперт.

Раньше мы рассказывали тебе, как происходит перерасчет коммунальных платежей, и кто может платить меньше.

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