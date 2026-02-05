Финал Евро-2026 по футзалу: когда состоится матч Испания — Португалия и где его смотреть

Финал Евро‑2026 по футзалу обещает стать испанско‑португальским противостоянием: две сильнейшие иберийские сборные встретятся в решающем матче за титул чемпионов Европы.

Когда состоится решающий матч Евро‑2026 по футзалу и где его смотреть в Украине — в материале.

Когда финал Евро‑2026 по футзалу: дата матча и время трансляции

Финал Евро‑2026 по футзалу запланирован на 7 февраля 2026 года, в субботу, в 20:30 по киевскому времени. Матч пройдет на арене Arena Stožice в Любляне, Словения.

Это уже третья финальная встреча этих команд на турнире по футзалу за последние годы.

В этом сезоне Португалия, действующий чемпион, снова желает подтвердить свой звездный статус.

Португальцы уверенно победили Бельгию в четвертьфинале (8:2) и красиво сыграли против Франции (4:1) в полуфинале.

До этого команды Испании и Португалии встречались в трех последних финалах Евро по футзалу U19: Испания победила в 2022 году, а Португалия — в 2023 и 2025 годах.

Испания — это команда‑легенда турнира: она уже семь раз становилась чемпионом Европы, больше чем любая другая сборная, и теперь имеет шанс на восьмой титул.

В этом году в полуфинале испанцы дали бой команде Хорватии и одержали минимальную победу 2:1.

Читать по теме Евро-2026 по футзалу: расписание матчей сборной Украины в январе–феврале Футзал Евро 2026: календарь матчей сборной Украины.

Обe команды знают друг друга уже не первый год. Например, одну из предыдущих встреч в финале они также играли в 2018 году, и тоже в Любляне.

Тогда Португалия с минимальным преимуществом победила Испанию — и именно это делает будущий матч еще более интересным для болельщиков обеих команд.

Смотреть трансляцию финального матча Евро‑2026 по футзалу можно онлайн на платформе MEGOGO или на телеканале MEGOGO СПОРТ.

Читайте также, где пройдет чемпионат мира по футболу 2026 года и участвует ли в нем Украина: все о предстоящем грандиозном спортивном событии.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!