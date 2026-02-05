Фінал Євро-2026 з футзалу: коли відбудеться матч Іспанія – Португалія і де його дивитися

Фінал Євро‑2026 з футзалу обіцяє стати іспансько‑португальською дуеллю: дві найсильніші іберійські збірні зійдуться у вирішальному матчі за титул чемпіонів Європи.

Коли відбудеться вирішальний матч Євро-2026 з футзалу і де його дивитися в Україні – у матеріалі.

Коли фінал Євро-2026 з футзалу: дата матчу і час трансляції

Фінал Євро-2026 з футзалу запланований на 7 лютого 2026, у суботу, о 20:30 за київським часом. Матч проходитиме на арені Arena Stožice у Любляні, Словенія.

Це вже третя фінальна зустріч цих команд на турнірі з футзалу за останні роки.

Цього сезону Португалія, чинний чемпіон, знову бажає підтвердити свій зірковий статус.

Португальці впевнено перемогли Бельгію у чвертьфіналі (8:2) та красиво зіграли проти Франції (4:1) у півфіналі.

До того команди Іспанії та Португалії зустрічалися у трьох останніх фіналах Євро з футзалу U19: Іспанія перемогла у 2022 році, а Португалія — у 2023 та 2025 роках.

Іспанія — це команда‑легенда турніру: вона вже сім разів ставала чемпіоном Європи, більше ніж будь‑яка інша збірна, і тепер має шанс на восьмий титул.

Цьогоріч у півфіналі іспанці дали бій команді Хорватії, і здобули мінімальну перемогу 2:1.

Обидві команди знають одна одну вже не перший рік. Наприклад, одну з попередніх змагань у фіналі вони у 2018‑му також грали саме у Любляні.

Тоді Португалія з мінімальною перевагою здолала Іспанію — і саме це робить майбутній матч ще більш цікавим для вболівальників обох команд.

Подивитися трансляцію матчу фіналу Євро-2026 з футзалу можна онлайн на платформі MEGOGO, або на телеканалі MEGOGO СПОРТ.

