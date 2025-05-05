BRIEF: наплыв украинцев в обменниках и отчет Сырского — главное за день

В формате Brief мы собираем главные новости дня. Кратко и без лишних подробностей. Теперь ты можешь за несколько минут узнать, что случилось в Украине и мире. Важные новости Украины и мира в понедельник, 5 мая, далее в материале. Новости Украины сегодня, 5 мая Зеленский назвал цинизмом высшего уровня предложение Путина о трехдневном прекращении огня. А также добавил, что за неделю россияне выпустили по Украине более 1180 ударных беспилотников, 1360 управляемых авиабомб и 10 ракет разных типов. Украинцы продали рекордно крупную сумму долларов с 2022 года и приобрели рекордную малую сумму американской валюты. Об этом рассказали в НБУ. Читай подробнее об актуальном курсе доллара и поведении украинцев. Украинцев предупредили о возможных отключениях света летом. В частности, причиной называют плановые ремонты на атомных электростанциях. Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-заместителю руководителя ОП Андрею Смирнову. Он может внести залог в 18 млн грн. Он занимал должность с сентября 2019 по март 2024 года. А в апреле 2025 года ему сообщили о подозрении во взятке в особо крупном размере и легализации незаконно приобретенных средств, в мае 2025 года он получил подозрение за незаконное обогащение на 15,7 млн грн. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что большинство целей Курской операции выполнены, а буферная зона актуальна. Читать по теме Красочно и стильно — Ziferblat поразили образами и Евровидение 2025 Пропустил (-а) новости о Евровидении? Без проблем! В материале мы собрали основные моменты. Международные новости сегодня, 5 мая В Евросоюзе рассматривают новый способ помощи Украине, чтобы за те же деньги предоставлять вдвое больше оружия. ЕС рассматривает покупку оружия для Украины у украинских производителей, ведь оно вдвое дешевле, чем производимое в ЕС и США. Российские хакеры атаковали правительственные сайты Румынии во время первого первого тура президентских выборов. В частности, были атакованы: вебсайт Конституционного суда Румынии, правительственный портал, сайт МИД и сайты четырех кандидатов в президенты. Украина и Чехия договорились об обучении наших пилотов на чешских базах. Пилоты будут овладевать управлением F-16 и L-39. Северная Корея продолжает массовые отправки своих военных в Россию. Об этом сообщает WSJ. Кроме военных КНДР отправляет и работников на заводы. За 2024 год в РФ прибыли по меньшей мере 13 тысяч человек из КНДР. Их переправляют под видом получения образования в России. ЕС намерен полностью отказаться от российского газа до конца 2027 года. Однако для этого сначала страны должны найти альтернативные источники поставок газа. Ранее мы говорили, что сегодня свою работу прекратил Skype.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Дайджест, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter