BRIEF: наплыв украинцев в обменниках и отчет Сырского — главное за день

В формате Brief мы собираем главные новости дня. Кратко и без лишних подробностей. Теперь ты можешь за несколько минут узнать, что случилось в Украине и мире.

Важные новости Украины и мира в понедельник, 5 мая, далее в материале.

Новости Украины сегодня, 5 мая

Зеленский назвал цинизмом высшего уровня предложение Путина о трехдневном прекращении огня. А также добавил, что за неделю россияне выпустили по Украине более 1180 ударных беспилотников, 1360 управляемых авиабомб и 10 ракет разных типов.

Украинцы продали рекордно крупную сумму долларов с 2022 года и приобрели рекордную малую сумму американской валюты. Об этом рассказали в НБУ. Читай подробнее об актуальном курсе доллара и поведении украинцев.

Украинцев предупредили о возможных отключениях света летом. В частности, причиной называют плановые ремонты на атомных электростанциях.

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-заместителю руководителя ОП Андрею Смирнову. Он может внести залог в 18 млн грн. Он занимал должность с сентября 2019 по март 2024 года. А в апреле 2025 года ему сообщили о подозрении во взятке в особо крупном размере и легализации незаконно приобретенных средств, в мае 2025 года он получил подозрение за незаконное обогащение на 15,7 млн ​​грн.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что большинство целей Курской операции выполнены, а буферная зона актуальна.

Международные новости сегодня, 5 мая

В Евросоюзе рассматривают новый способ помощи Украине, чтобы за те же деньги предоставлять вдвое больше оружия. ЕС рассматривает покупку оружия для Украины у украинских производителей, ведь оно вдвое дешевле, чем производимое в ЕС и США.

Российские хакеры атаковали правительственные сайты Румынии во время первого первого тура президентских выборов. В частности, были атакованы: вебсайт Конституционного суда Румынии, правительственный портал, сайт МИД и сайты четырех кандидатов в президенты.

Украина и Чехия договорились об обучении наших пилотов на чешских базах. Пилоты будут овладевать управлением F-16 и L-39.

Северная Корея продолжает массовые отправки своих военных в Россию. Об этом сообщает WSJ. Кроме военных КНДР отправляет и работников на заводы. За 2024 год в РФ прибыли по меньшей мере 13 тысяч человек из КНДР. Их переправляют под видом получения образования в России.

ЕС намерен полностью отказаться от российского газа до конца 2027 года. Однако для этого сначала страны должны найти альтернативные источники поставок газа.

Ранее мы говорили, что сегодня свою работу прекратил Skype.

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