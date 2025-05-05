BRIEF: наплив українців в обмінниках та звіт Сирського — головне за день

У форматі Brief ми збираємо головні новини дня. Стисло та без зайвих подробиць. Тепер ти можеш за кілька хвилин дізнатися, що трапилося в Україні та світі. Важливі новини України та світу за понеділок, 5 травня, далі в матеріалі. Новини України сьогодні, 5 травня Зеленський назвав цинізмом вищого рівня пропозицію Путіна про триденне припинення вогню. А також додав, що за тиждень росіяни випустили по Україні понад 1180 ударних безпілотників, 1360 керованих авіабомб та 10 ракет різних типів. Українці продали рекордно велику суму доларів з 2022 року, і придбали рекордну малу суму американської валюти. Про це розповіли у НБУ. Читай детальніше про актуальний курс долара і поведінку українців. Українців попередили про можливі відключення світла влітку. Зокрема причиною називають планові ремонти на атомних електростанціях. Вищий антикорупційний суд України вибрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою екс-заступнику керівника ОП Андрію Смирнову. Він може внести заставу 18 млн грн. Він обіймав посаду з вересня 2019 року до березня 2024 року. А у квітні 2025 йому повідомили про підозру у хабарі в особливо великому розмірі та легалізації незаконно набутих коштів, у травні 2025 він отримав підозру за незаконне збагачення на 15,7 млн грн. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що більшість цілей Курської операції виконані, а буферна зона актуальна. Читати на тему Кольорово та стильно — Ziferblat вразили образами та Євробачення 2025 Пропустив (-ла) оновлення щодо Євробачення? Не біда! Ми зібрали головне у матеріалі. Міжнародні новини сьогодні, 5 травня У Євросоюзі розглядають новий спосіб допомоги Україні, аби за ті самі гроші надавати вдвічі більше зброї. ЄС розглядає купівлю зброї для України в українських виробників, адже вона є вдвічі дешевшою ніж та, яку виготовляють у ЄС та США. Російські хакери атакували урядові сайти Румунії під час повторного першого туру президентських виборів. Зокрема були атаковані: вебсайт Конституційного суду Румунії, урядовий портал, сайт МЗС та сайти чотирьох кандидатів у президенти. Україна та Чехія домовилися про навчання наших пілотів на чеських базах. Пілоти опановуватимуть керування F-16 та L-39. Північна Корея продовжує масові відправки своїх військових до Росії. Про це повідомляє WSJ. Крім військових, КНДР відправляє і працівників на заводи. За 2024 рік до РФ прибули щонайменше 13 тисяч людей з КНДР. Їх переправляють під виглядом здобуття освіти у Росії. ЄС збирається повністю відмовитися від російського газу до кінця 2027 року. Однак для цього спершу країни мають знайти альтернативні джерела постачання газу. Раніше ми розповідали, що сьогодні свою роботу припинив Skype.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Дайджест, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter