BRIEF: наплив українців в обмінниках та звіт Сирського — головне за день

У форматі Brief ми збираємо головні новини дня. Стисло та без зайвих подробиць. Тепер ти можеш за кілька хвилин дізнатися, що трапилося в Україні та світі.

Важливі новини України та світу за понеділок, 5 травня, далі в матеріалі.

Новини України сьогодні, 5 травня

Зеленський назвав цинізмом вищого рівня пропозицію Путіна про триденне припинення вогню. А також додав, що за тиждень росіяни випустили по Україні понад 1180 ударних безпілотників, 1360 керованих авіабомб та 10 ракет різних типів.

Українці продали рекордно велику суму доларів з 2022 року, і придбали рекордну малу суму американської валюти. Про це розповіли у НБУ. Читай детальніше про актуальний курс долара і поведінку українців.

Українців попередили про можливі відключення світла влітку. Зокрема причиною називають планові ремонти на атомних електростанціях.

Вищий антикорупційний суд України вибрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою екс-заступнику керівника ОП Андрію Смирнову. Він може внести заставу 18 млн грн. Він обіймав посаду з вересня 2019 року до березня 2024 року. А у квітні 2025 йому повідомили про підозру у хабарі в особливо великому розмірі та легалізації незаконно набутих коштів, у травні 2025 він отримав підозру за незаконне збагачення на 15,7 млн грн.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що більшість цілей Курської операції виконані, а буферна зона актуальна.

Міжнародні новини сьогодні, 5 травня

У Євросоюзі розглядають новий спосіб допомоги Україні, аби за ті самі гроші надавати вдвічі більше зброї. ЄС розглядає купівлю зброї для України в українських виробників, адже вона є вдвічі дешевшою ніж та, яку виготовляють у ЄС та США.

Російські хакери атакували урядові сайти Румунії під час повторного першого туру президентських виборів. Зокрема були атаковані: вебсайт Конституційного суду Румунії, урядовий портал, сайт МЗС та сайти чотирьох кандидатів у президенти.

Україна та Чехія домовилися про навчання наших пілотів на чеських базах. Пілоти опановуватимуть керування F-16 та L-39.

Північна Корея продовжує масові відправки своїх військових до Росії. Про це повідомляє WSJ. Крім військових, КНДР відправляє і працівників на заводи. За 2024 рік до РФ прибули щонайменше 13 тисяч людей з КНДР. Їх переправляють під виглядом здобуття освіти у Росії.

ЄС збирається повністю відмовитися від російського газу до кінця 2027 року. Однак для цього спершу країни мають знайти альтернативні джерела постачання газу.

Раніше ми розповідали, що сьогодні свою роботу припинив Skype.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.