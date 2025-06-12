BRIEF: обмен пленными, авиакатастрофа в Индии и затягивание судебной реформы — главное за день

В формате Brief мы собираем главные новости дня. Кратко и без лишних подробностей. Теперь ты можешь за несколько минут узнать, что случилось в Украине и мире.

Важные новости Украины и мира в четверг, 12 июня, далее в материале.

Новости Украины сегодня, 12 июня

12 июня состоялся обмен пленными. В Украину вернулись молодые и тяжелобольные защитники. В частности, вернулись и воины, которых годами считали пропавшими без вести! На родной земле защитники Мариуполя, бойцы ДШВ, ВМС, НГУ, Воздушных Сил, ТРО, СБУ, ГПСУ.

12 июня 2025 года потери российских оккупантов — санитарные и безвозвратные — достигли миллиона военных. Из них более 628 тысяч были потеряны только за последние 1,5 года. В среднем за 2025 год россияне теряют по 1286 человек в сутки.

Михаил Драпатый ушел из Сухопутных войск. Он пробыл в должности полгода. Драпатый заявил, что за этот период сменил почти половину руководящего состава командования и оставил после себя людей, мотивированных на результат.

Российские спецслужбы начали атаки на пенсионеров. В частности, у людей старшего возраста выманивают деньги, обвиняют в связях с РФ, а затем заставляют совершить преступление. Читай о новой мошеннической схеме.

Укрзалізниця добавляет новые маршруты на лето. Увеличат количество маршрутов поездам Ивано-Франковск — Краматорск, Киев — Днепр, Интерсити Киев — Одесса, Интерсити+ Киев — Днепр и другие.

Международные новости сегодня, 12 июня

В Индии произошла масштабная авиакатастрофа. В городе Ахмедабад разбился пассажирский самолет и упал на жилой район. Разгорелся сильный пожар. Украинцев в самолете не было. На борту находились 242 человека. Количество погибших устанавливается.

Иран увеличивает свою ядерную программу и хочет построить новый объект по обогащению урана. Это стало ответом на критику программы МАГАТЭ.

Президент Сербии Вучич заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины и готов приобщиться к восстановлению. В частности, помочь восстановить 1-2 города.

Посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова заявила, что реформа судов в Украине не закончена, и что власти не должны спихивать все на войну. К слову, реформа длится с 2016 года.

ЕС открыл рынок для украинских семян свеклы и растительных масел. Совет ЕС признал эквивалентность украинских стандартов семян свеклы, подсолнечника, рапса и сои европейским.

Ранее мы говорили о подготовке ФСБ теракта в Ивано-Франковске.

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