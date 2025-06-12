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BRIEF: обмен пленными, авиакатастрофа в Индии и затягивание судебной реформы — главное за день

Анастасия Грубрина, журналист сайта 12 июня 2025, 18:00
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