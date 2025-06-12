BRIEF: обмін полоненими, авіакатастрофа в Індії та затягування судової реформи — головне за день

У форматі Brief ми збираємо головні новини дня. Стисло та без зайвих подробиць. Тепер ти можеш за кілька хвилин дізнатися, що трапилося в Україні та світі.

Важливі новини України та світу за четвер, 12 червня, далі в матеріалі.

Новини України сьогодні, 12 червня

12 червня відбувся обмін полоненими. В Україну повернулися молоді та важкохворі захисники. Зокрема повернулися і воїни, яких роками вважали зниклими безвісти! На рідній землі оборонці Маріуполя, бійці ДШВ, ВМС, НГУ, Повітряних Сил, ТрО, СБУ, ДПСУ.

12 червня 2025 року втрати російських окупантів — санітарні та безповоротні — сягнули мільйона військових. З них понад 628 тисяч були втрачені лише за останні 1,5 року. В середньому за 2025 рік росіяни втрачають по 1286 осіб на добу.

Михайло Драпатий пішов із Сухопутних військ. Він пробув на посаді півроку. Драпатий заявив, що за цей період змінив майже половину керівного складу командування і залишив по собі людей, що мотивовані на результат.

Російські спецслужби почали атаки на пенсіонерів. Зокрема у людей старшого віку виманюють гроші, звинувачують у зв’язках з РФ, а потім примушують скоїти злочин. Читай про нову шахрайську схему.

Укрзалізниця додає нові маршрути на літо. Збільшать кількість маршрутів потягам Івано-Франківськ — Краматорськ, Київ — Дніпро, Інтерсіті Київ — Одеса, Інтерсіті+Київ — Дніпро та інші.

Міжнародні новини сьогодні, 12 червня

В Індії сталася масштабна авіакатастрофа. У місті Ахмедабад розбився пасажирський літак і впав на житловий район. Розгорілася сильна пожежа. Українців у літаку не було. На борту були 242 людей. Кількість загиблих встановлюється.

Іран збільшує свою ядерну програму і хоче побудувати новий об’єкт зі збагачення урану. Це стало відповіддю на критику програми МАГАТЕ.

Президент Сербії Вучич заявив, що підтримує територіальну цілісність України і готовий долучитися до відбудови. А саме, допомоги відновити 1-2 міста.

Пані посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що реформа судів в Україні не закінчена, і що влада не має звалювати все на війну. До слова, реформа триває з 2016 року.

ЄС відкрив ринок для українського насіння буряків та олій. Рада ЄС визнала еквівалентність українських стандартів насіння буряків, соняшника, ріпаку та сої європейським.

Раніше ми розповідали про підготовку ФСБ теракту в Івано-Франківську.

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