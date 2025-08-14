BRIEF: обмен пленными, атака на Ростов и стабилизация под Добропольем — главное за день

В формате Brief мы собираем главные новости дня. Кратко и без лишних подробностей. Теперь ты можешь за несколько минут узнать, что случилось в Украине и мире.Важные новости Украины и мира в четверг, 14 августа, далее в материале. Новости Украины сегодня,14 августа 14 августа состоялся 67-й обмен пленными. Домой вернули военных и гражданских, которые были в плену с 2014 года! Вернуть удалось 33 военных и 51 гражданского. Глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что только три страны мира имеют опыт современной войны. По его словам, это Украина, Россия и КНДР. Также Буданов сообщил, что совсем скоро РФ получит поставку пехоты и оружия от КНДР. Ситуация под Добропольем стабилизируется. Об этом заявили в Генштабе. Сейчас продолжаются активные меры по выявлению и нейтрализации россиян. Участие в боях принимает, в частности, 1-й корпус НГУ Азов. Украинские военные взяли в плен восемь вражеских солдат. В ГНСУ сообщили, что период активной фазы учений Беларуси и РФ для Украины может быть потенциально опасным. Ожидают нагнетания в инфополе, провокаций и возможных атак. Укрзалізниця назначит несколько дополнительных рейсов до конца лета. В частности в Киев, Львов, Винницу и Ворохту. Однако доступны будут только сидячие места. Читать по теме Взносы за єОселю будет платить государство — сколько именно и кому повезет Читай о новых правилах в оформлении ипотеки. Международные новости сегодня, 14 августа В Ростове-на-Дону ПВО сбило беспилотник, который затем врезался в жилой дом. Ранены 13 россиян. Дрон упал в ЖК Сквер на Буденовском проспекте. Военные эксперты сообщили, что причиной падения дрона стал именно РЭБ россиян. Первая леди США Мелания Трамп пригрозила подать в суд иск против сына Джо Байдена Хантера на сумму более миллиарда долларов. Причиной иска может стать его заявление о том, что Джефри Эпштайн якобы познакомил ее с Трампом. Адвокат Мелании заявил, что такие заявления унизительны и пренебрежительны. Эстония установила блокпосты на трех пунктах пропуска с Россией. При необходимости теперь будут на них останавливать движение. Блокпосты стоят на пунктах Нарва, Койдула и Лухамаа. Эстония опасается, что россияне попытаются пересекать границу без документов. 49% поляков не ждут войны в ближайшие пять лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса Super Express. Однако 26% опрошенных считают войну реальной угрозой. В Нидерландах упал воздушный шар с 34 людьми. Это произошло во Фрисландии. В результате падения один человек погиб, еще пять человек в больницах. Расследование причин падения воздушного шара продолжается. Вероятная версия — шар задел сильный порыв ветра. Вікна-Новини делились, что правительство ввело 100% бронирование для некоторых бизнесов. Кто получил такую возможность?Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Дайджест, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter