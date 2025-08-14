BRIEF: обмен пленными, атака на Ростов и стабилизация под Добропольем — главное за день

В формате Brief мы собираем главные новости дня. Кратко и без лишних подробностей. Теперь ты можешь за несколько минут узнать, что случилось в Украине и мире.

Новости Украины сегодня,14 августа

Международные новости сегодня, 14 августа

В Ростове-на-Дону ПВО сбило беспилотник, который затем врезался в жилой дом. Ранены 13 россиян. Дрон упал в ЖК Сквер на Буденовском проспекте. Военные эксперты сообщили, что причиной падения дрона стал именно РЭБ россиян.

Первая леди США Мелания Трамп пригрозила подать в суд иск против сына Джо Байдена Хантера на сумму более миллиарда долларов. Причиной иска может стать его заявление о том, что Джефри Эпштайн якобы познакомил ее с Трампом. Адвокат Мелании заявил, что такие заявления унизительны и пренебрежительны.

Эстония установила блокпосты на трех пунктах пропуска с Россией. При необходимости теперь будут на них останавливать движение. Блокпосты стоят на пунктах Нарва, Койдула и Лухамаа. Эстония опасается, что россияне попытаются пересекать границу без документов.

49% поляков не ждут войны в ближайшие пять лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса Super Express. Однако 26% опрошенных считают войну реальной угрозой.

В Нидерландах упал воздушный шар с 34 людьми. Это произошло во Фрисландии. В результате падения один человек погиб, еще пять человек в больницах. Расследование причин падения воздушного шара продолжается. Вероятная версия — шар задел сильный порыв ветра.

