BRIEF: обмін полоненими, атака на Ростов і стабілізація під Добропіллям — головне за день

У форматі Brief ми збираємо головні новини дня. Стисло та без зайвих подробиць. Тепер ти можеш за кілька хвилин дізнатися, що трапилося в Україні та світі.

Важливі новини України та світу за четвер, 14 серпня, далі в матеріалі.

Новини України сьогодні,14 серпня

Читати на тему Внески за єОселю платитиме держава — скільки саме та кому пощастить Читай про нові правила в оформленні іпотеки.

Міжнародні новини сьогодні, 14 серпня

У Ростові-на-Дону ППО збили безпілотник, який врізався у житловий будинок. Поранено 13 росіян. Дрон упав у ЖК Сквер на Будьонівському проспекті. Військові експерти повідомили, що причиною падіння дрона стала саме РЕБ росіян.

Перша леді США Меланія Трамп пригрозила подати до суду позов проти сина Джо Байдена Гантера на суму понад мільярд доларів. Причиною позову може стати його заява, що Джефрі Епштайн нібито познайомив її з Трампом. Адвокат Меланії заявив, що такі заяви є принизливими і зневажливими.

Естонія встановила блокпости на трьох пунктах пропуску з Росією. За необхідності тепер на них зупинятимуть рух. Блокпости стоять на пунктах Нарва, Койдула і Лухамаа. Естонія побоюється того, що росіяни спробують перетинати кордон без документів.

49% поляків не чекають війни у найближчі п’ять років. Про це свідчать результати опитування Super Express. Проте 26% опитаних вважають війну реальною загрозою.

У Нідерландах впала повітряна куля з 34 людьми. Це сталося у Фрисландії. Унаслідок падіння одна людина загинула, ще п’ятеро людей у лікарнях. Розслідування причин падіння повітряної кулі триває. Ймовірна версія — кулю зачепив сильний порив вітру.

Вікна-Новини ділилися, що уряд запровадив 100% бронювання для деяких бізнесів. Хто отримав таку можливість?

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!