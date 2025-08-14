Нарешті будуть квитки: Укрзалізниця призначає додаткові поїзди

Літо — сезон, коли чимало людей подорожують, відпочивають та навідуються в гості до рідних. І традиційно навантаження на Укрзалізницю росте в десятки разів. Аби якомога більше людей не відкладали життя на потім і змогли доїхати у пункти призначення, Укрзалізниця збільшує кількість рейсів до кінця літа.

Розповідаємо, на які найзатребуваніші напрямки з’являться додаткові рейси і потяги.

УЗ призначає додаткові рейси до Львова та Вінниці

В Укрзалізниці повідомили, що напрямок Київ — Львів лишається найзатребуванішим серед пасажирів. Тож саме на нього збільшать кількість квитків до кінця літа. На окремі дати призначать додаткові рейси.

Це стає можливим завдяки збільшенню ефективності використання вагонів: одразу після прибуття зі свого основного рейсу, замість “відпочинку” в депо, наші вагони мчать у наступну подорож, встигаючи зробити ще одне “коло” між своїм основним маршрутом.

На кінець літа кількість рейсів збільшать так:

Потяг № 249/250 Київ — Львів. Додаткові відправлення будуть 18 та 19 серпня.

Потяг № 243/244 Київ — Львів. Додаткові відправлення будуть 16, 17 та 20 серпня.

Затребуваним влітку серед українців лишається і сполучення з Вінницею. До Вінниці також зроблять один додатковий рейс.

Додатковий потяг № 775/776 Київ — Вінниця вирушить з Києва та Вінниці 31 серпня.

У компанії додали, що через специфіку курсування рейсів, їх відправлятимуть зі звичайними спальними вагонами, однак із місцями для сидіння.

Тобто пасажири купують собі сидячі місця у купе та спальних вагонах. Також вони не матимуть змоги спати у дорозі та купити постіль. У купе сидітимуть по 4 людей на нижніх полицях.

Для подорожей другим класом (дешевші квитки) передбачено по 6 сидячих місць на нижніх полицях. Постіль не можна придбати також.

Додаткові потяги до Ворохти

А для тих, кому більше до душі відпочинок у горах, УЗ додає рейси до Ворохти. Він курсуватиме зі Львова. У компанії повідомили, що додають ще один потяг з огляду на підвищений попит у літній сезон.

Поїзд №414/413 Львів — Ворохта відправлятиметься зі Львова 21, 22, 24, 28 серпня о 23:29 і прибуватиме до Ворохти о 05:30.

Поїзд №783/784 Ворохта — Львів відправлятиметься з Ворохти: 22, 23, 25, 29 серпня о 06:20 і прибуватиме до Львова об 11:20.

Поїзди курсуватимуть через Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель.

Рейс став можливим завдяки оптимізації потягу з харківського напрямку. Вагони не простоюють, а відразу їдуть у наступну подорож.

Тисячі пасажирів УЗ не можуть впіймати квитки на бажані напрямки. Застосунок часто висне, а потім квитки закінчуються. Ми розпитали компанію, чому не можна придбати квитки в Укрзалізниці.

