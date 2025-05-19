BRIEF: Поддержка ветеранов, политические изменения в Румынии и 5G в Украине – главное за день

В формате Brief мы собираем главные новости дня. Кратко и без лишних подробностей. Теперь ты можешь за несколько минут узнать, что случилось в Украине и мире.

Важные новости Украины и мира в понедельник, 19 мая, далее в материале.

Новости Украины сегодня, 19 мая

В результате обстрелов Херсона погиб один человек, еще несколько получили ранения. Областная военная администрация опубликовала фотографии разрушений и последствий атаки.

Столичные власти будут возмещать расходы ветеранам с инвалидностью I и II группы на адаптацию жилья к их потребностям. Сумма компенсации может достигать до 500 тыс. грн, в зависимости от группы инвалидности.

Исследование Truth Hounds доказывает, что российские войска намеренно наносят удары по гостиницам с гражданскими в Украине. Где обычно находятся журналисты, волонтеры и эвакуированные. Это еще раз подчёркивает целенаправленность атак на гражданскую инфраструктуру.

В 2025 году лица с инвалидностью II группы будут получать ежемесячную социальную помощь в размере около 2 500—3 000 грн. Сумма зависит от наличия дополнительных льгот, надбавок и региона проживания.

С начала полномасштабной войны Россия совершила более 150 тысяч военных преступлений в Украине.

В приложении Дія появится сервис онлайн-трудоустройства на государственную службу для должностей категорий “Б” и “В”, а также для обслуживающего персонала и работников ГП “ДІЯ”.

Украина готовится к внедрению 5G, первым городом, где планируется коммерческий запуск после пилотного тестирования, станет Киев.

Международные новости сегодня, 19 мая:

У бывшего президента США Джо Байдена диагностирована агрессивная форма рака простаты с метастазами.

Новым президентом Румынии стал проукраинский политик Никушор Дан, набравший более 54% голосов.

Великобритания и ЕС заключили историческое соглашение о перезагрузке отношений после Brexit, включая сотрудничество в сфере безопасности и продление доступа рыбаков ЕС к британским водам до 2038 года.

Новый закон, подписанный президентом Румынии, позволяет силам обороны страны уничтожать российские беспилотники, пересекающие воздушное пространство Румынии, усиливая меры безопасности на фоне войны в Украине.

ЦИК Польши объявила окончательные результаты первого тура выборов президента: лидирует Рафал Тшасковский (31,36%), второй – Кароль Навроцкий (29,54%), второй тур состоится 1 июня.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане, обсудили прекращение огня и санкции против России.

В Греции произошло землетрясение магнитудой более 4 баллов. Жители Афин почувствовали толчки, однако сообщений о значительных разрушениях или пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщали, что на первой конференции ветеранов обсуждали лечение психологических травм – невидимых ран. Эксперты поделились методами поддержки бойцов в реабилитации. Детали – в нашем материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.