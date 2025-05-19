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BRIEF: Поддержка ветеранов, политические изменения в Румынии и 5G в Украине – главное за день

Мария Дзюба, редактор сайта 19 мая 2025, 19:00
BRIEF: Поддержка ветеранов, политические изменения в Румынии и 5G в Украине – главное за день
Фото Pexels
BRIEF: Поддержка ветеранов, политические изменения в Румынии и 5G в Украине – главное за день
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