BRIEF: Підтримка ветеранів, політичні зміни в Румунії та 5G в Україні — головне за день

У форматі Brief ми збираємо головні новини дня. Стисло та без зайвих подробиць. Тепер ти можеш за кілька хвилин дізнатися, що трапилося в Україні та світі.

Важливі новини України та світу за понеділок, 19 травня, далі в матеріалі.

Новини України сьогодні, 19 травня

Внаслідок обстрілів Херсона загинула одна людина, ще кілька отримали поранення. Обласна військова адміністрація оприлюднила фото руйнувань та наслідків атаки.

Столична влада відшкодовуватиме витрати ветеранам з інвалідністю І та ІІ групи на адаптацію житла до їхніх потреб. Сума компенсації може сягати до 500 тис. грн, залежно від групи інвалідності.

Дослідження Truth Hounds виявило, що російські війська навмисно завдають ударів по готелях з цивільними в Україні. Де зазвичай перебувають журналісти, волонтери та евакуйовані. Це свідчить про цілеспрямовані атаки на цивільну інфраструктуру.

У 2025 році особи з інвалідністю ІІ групи отримуватимуть щомісячну соціальну допомогу в розмірі близько 2 500 — 3 000 грн. Сума залежить від наявності додаткових пільг, надбавок та регіону проживання.

3 000 грн. Сума залежить від наявності додаткових пільг, надбавок та регіону проживання. З початку повномасштабної війни Росія скоїла понад 150 тисяч воєнних злочинів в Україні.

У застосунку Дія з’явиться сервіс онлайн-працевлаштування на державну службу для посад категорій “Б” і “В”, а також для обслуговуючого персоналу та працівників ДП ДІЯ.

Україна готується до впровадження 5G, першим містом, де планується комерційний запуск після пілотного тестування, стане Київ.

Міжнародні новини сьогодні, 19 травня

У колишнього президента США Джо Байдена діагностовано агресивну форму раку простати з метастазами.

Новим президентом Румунії став проукраїнський політик Нікушор Дан, який набрав понад 54% голосів.

Велика Британія та ЄС уклали історичну угоду про перезавантаження відносин після Brexit, включаючи співпрацю у сфері безпеки та продовження доступу рибалок ЄС до британських вод до 2038 року.

Новий закон, підписаний президентом Румунії, дозволяє силам країни знищувати російські безпілотники, які перетинають повітряний простір Румунії, посилюючи заходи безпеки на тлі війни в Україні.

ЦВК Польщі оголосила остаточні результати першого туру виборів президента: лідирує Рафал Тшасковський (31,36%), другий – Кароль Навроцький (29,54%), другий тур відбудеться 1 червня.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Ватикані, обговорили припинення вогню, санкції проти Росії та інші питання.

У Греції стався землетрус магнітудою понад 4 бали. Жителі Афін відчули поштовхи, проте повідомлень про значні руйнування чи постраждалих не надходило.

Раніше ми повідомляли, що на першій конференції ветеранів обговорювали лікування психологічних травм — невидимих ран. Експерти поділилися методами підтримки бійців у реабілітації. Деталі — у нашому матеріалі.

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