BRIEF: убийство Портнова, удар РФ по полигону и пожар на Белоцерковской ТЭЦ — главные новости дня

В формате Brief мы собираем главные новости дня. Кратко и без лишних подробностей. Теперь ты можешь в несколько скролов узнать, что произошло в Украине и мире.

Важные новости Украины и мира в среду, 21 мая, далее в материале.

Новости Украины сегодня, 21 мая

В Мадриде застрелили экс-советника Януковича и одиозного политика Андрея Портнова. Полиция Испании отметила, что в него выстрелили пять раз. Это произошло у дверей образовательного центра около девяти утра.

В Киевской области произошел пожар на Белоцерковской ТЭЦ, во время которого погибли два человека. В Белоцерковском РВА сообщили, что пожар задел градирню, которую не использовали для работы объекта.

Россияне нанесли удар по полигону в Шосткинской громаде Сумской области. Нацгвардия сообщила, что погибли шесть военных, еще более десяти получили ранения. В настоящее время проводится расследование обстоятельств трагедии.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый поручил провести срочную проверку по факту коррупции в 155-й бригаде. С чего все началось, подробно рассказали тут.

С 1 июня в Дії появятся платные сервисы. Глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что в первую очередь это касается банков и других финансовых учреждений. За какие услуги нужно будет платить — читай тут.

ВСУ поразили Болховский завод полупроводниковых приборов, расположенный в Орловской области РФ. По сообщению Генштаба, завод поставляет продукцию по меньшей мере 19 военным предприятиям, связанным с производством самолетов, а также ракет Искандер и Кинжал.

Читать по теме Шахеды стали более опасными: Россия оснастила дроны новыми боевыми частями Рассказываем в нашем материале о параметрах и новом оснащении Шахеда.

Международные новости сегодня, 21 мая

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что корабль из теневого флота РФ совершал подозрительные маневры у электрокабеля, соединяющего Польшу со Швецией. На место направили разведывательный корабль ВМС Польши.

Страны ЕС официально согласовали создание инструмента SAFE. Он предусматривает возможность заимствования до 150 млрд евро для инвестиций в оборонную промышленность государств-членов союза.

В Сенат США внесли двухпартийную резолюцию, призывающую обеспечить возвращение детей, вывезенных вглубь оккупированных территорий и России, до заключения любого мирного соглашения.

А еще мы рассказывали, что думают американцы о дальнейших поставках оружия в Украину.

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