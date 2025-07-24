BRIEF: встреча Путина и Зеленского, война в Таиланде и голод в Газе — главное за день

В формате Brief мы собираем главные новости дня. Кратко и без лишних подробностей. Теперь ты можешь за несколько минут узнать, что случилось в Украине и мире.

Важные новости Украины и мира в четверг, 24 июля, далее в материале.

Новости Украины сегодня, 24 июля

Зеленский объявил, что готовит новый закон для силовиков и НАБУ. Его инициатива должна усилить систему правопорядка и гарантировать независимость антикоррупционных институтов. Сегодня Зеленский согласовал текст законопроекта.

Россияне нанесли масштабный удар управляемым авиабомбами по Харькову. В центре города разгорелся пожар. Известно почти о 40 пострадавших, среди которых есть дети. Удар пришелся на Шевченковский район.

В Киевской области ввели новую систему воздушной тревоги. Теперь тревогу будут включать только в тех районах, где есть угроза удара. Уведомления о тревоге не будут включать на всю область. Это касается дронов. В случае ракетной угрозы тревога будет работать по-прежнему.

В Стамбуле прошел третий этап переговоров с Россией. Украина выразила готовность к встрече на уровне Зеленский – Путин. Там договорились о дальнейшем большом обмене пленными и телами. А также Украина рассмотрит создание рабочих групп с РФ, которые будут работать онлайн.

В Черкассах после российской атаки появились опасные смертоносные “шарики”. Ракеты были начинены шрапнелью. Людей призывали не выходить из дома, пока работают спасатели, а также ничего не поднимать с земли.

Международные новости сегодня, 24 июля

Между Таиландом и Камбоджей начались боевые действия. Военные обеих стран спровоцировали стычки на границе. Это привело к эскалации конфликта. Есть первые погибшие. Стороны применили стрелковое оружие, артиллерию и ракетные установки. Таиланд использовал авиацию. Поводом для конфликта стал взрыв мины на границе.

Эстония ввела против президента Беларуси Лукашенко пожизненные санкции. Теперь он не сможет заезжать в Эстонию. Санкции получили и его соратники. Запрет на въезд распространяется на 273 человека.

Россия получила из Индии октоген для применения в Украине. Это опасная взрывчатка, используемая для производства ракетного топлива, боеголовок и других взрывных устройств.

Россия остановила поставки нефти через порты Черного моря. Теперь каждое судно останавливает ФСБ. Ключевые нефтетерминалы заблокированы. Это решение уже дестабилизировало Средиземноморский рынок. Цена на нефть может возрасти, что будет выгодно России.

В Газе продолжается массовый голод. Более сотни гуманитарных организаций сообщили об этом. За три дня этой недели скончались 43 человека. Причиной голода стала блокада Газы. Гуманитарной помощи на всех не хватает.

Сегодня россияне атаковали и сердце Одессы – рынок Привоз. После адской ночи есть пострадавшие люди и животные. Под ударом оказалась многоэтажка. Пострадало также наследие ЮНЕСКО.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!