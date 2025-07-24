BRIEF: зустріч Путіна і Зеленського, війна у Таїланді і голод в Газі — головне за день

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Важливі новини України та світу за четвер, 24 липня, далі в матеріалі.

Новини України сьогодні, 24 липня

Зеленський оголосив, що готує новий закон для силовиків і НАБУ. Його ініціатива має посилити систему правопорядку та гарантувати незалежність антикорупційних інституцій. Сьогодні Зеленський погодив текст законопроекту.

Росіяни завдали масштабного удару керованими авіабомбами по Харкову. У центрі міста розгорілася пожежа. Відомо про майже 40 потерпілих, серед яких є діти. Удар прийшовся на Шевченківський район.

На Київщині запровадили нову систему повітряної тривоги. Тепер тривогу вмикатимуть лише в тих районах, де є загроза удару. Оповіщення про тривогу більше не вмикатимуть на всю область. Це стосується дронів. У випадку ракетної загрози тривога працюватиме як і раніше.

У Стамбулі пройшов третій етап перемовин з Росією. Україна висловила готовність до зустрічі на рівні Зеленський — Путін. Там домовилися про подальший великий обмін полоненими і тілами. А також Україна розгляне створення робочих груп з РФ, що працюватимуть онлайн.

У Черкасах після російської атаки з’явилися небезпечні смертоносні “кульки”. Ракети були начинені шрапнеллю. Людей закликали не виходити з дому поки працюють рятувальники, а також нічого не підіймати з землі.

Міжнародні новини сьогодні, 24 липня

Між Таїландом та Камбоджею почалися бойові дії. Військові обох країн спричинили сутички на кордоні. Це призвело до ескалації конфлікту. Є перші загиблі. Сторони застосували стрілецьку зброю, артилерію та ракетні установки. Таїланд використав авіацію. Приводом конфлікту став вибух міни на кордоні.

Естонія запровадила проти президента Білорусі Лукашенка довічні санкції. Тепер він не зможе навідуватися до Естонії. Санкції отримали також його соратники. Заборона на в’їзд поширюється на 273 осіб.

Росія отримала з Індії октоген для застосування в Україні. Це небезпечна вибухівка, яку використовують для виробництва ракетного палива, боєголовок та інших вибухових пристроїв.

Росія зупинила постачання нафти через порти Чорного моря. Тепер кожне судно зупиняє ФСБ. Ключові нафтотермінали заблоковані. Це рішення вже дестабілізувало Середземноморський ринок. Ціна на нафту може зрости, що буде вигідно Росії.

У Газі триває масовий голод. Понад сотня гуманітарних організацій повідомили про це. За три дні цього тижня померли 43 людей. Причиною голоду стала блокада Гази. Гуманітарної допомоги на всіх не вистачає.

Сьогодні росіяни атакували і серце Одеси — ринок Привоз. Після пекельної ночі є потерпілі люди та тварини. Під ударом опинилася багатоповерхівка. Постраждала також спадщина ЮНЕСКО.

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