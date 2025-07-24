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BRIEF: зустріч Путіна і Зеленського, війна у Таїланді і голод в Газі — головне за день

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 24 Липня 2025, 18:00
новини України та світу

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