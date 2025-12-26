График отключения света во Львове и области 26 декабря: расписание для каждой очереди

26 декабря по всей Украине работают отключения света. Причина — перегрузки энергосистемы Украины и повреждения в результате российских обстрелов. Графики могут быть длиннее и больше в связи с враждебной атакой на энергетические объекты.

Поэтому показываем график отключения света в городе Львов и области.

График отключения света — Львов и Львовская область сегодня

Львовоблэнерго не предоставил графики почасовых отключений на 26 декабря. По всей вероятности, город и область проведут целый день со светом. Впрочем, ситуация может измениться в течение дня, поэтому следует следить за объявлениями от поставщика.

Узнать свою группу и график отключений можно на следующих ресурсах:

сайт Львовоблэнерго, раздел Почему нет света;

чат-бот в Viber (для бытовых потребителей);

чат-бот в Telegram (для бытовых потребителей);

чат-бот в Viber (для юридических потребителей);

чат-бот в Telegram (для юридических потребителей).

