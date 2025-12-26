Графік відключення світла у Львові та області 26 грудня: розклад для кожної черги

26 грудня по всій Україні працюють відключення світла. Причина — перенавантаження енергосистеми України та пошкодження внаслідок російських обстрілів. Графіки можуть бути довшими та більшими у зв’язку з ворожою атакою на енергетичні об’єкти.

Тому розповідаємо про графік відключення світла у місті Львів та області.

Графік відключення світла — Львів та Львівська область сьогодні

Львівобленерго не надав графіків погодинних відключень на 26 грудня. Цілком ймовірно, що місто та область проведуть цілий день зі світлом. Втім, ситуація може змінитися протягом дня, тож варто слідкувати за оголошеннями від постачальника.

Дізнатися свою групу та графік відключень можна на таких ресурсах:

сайт Львівобленерго, розділ Чому немає світла ;

чат-бот у Viber (для побутових споживачів);

чат-бот у Telegram (для побутових споживачів);

чат-бот у Viber (для юридичних споживачів);

чат-бот у Telegram (для юридичних споживачів).

Раніше ми також розповідали, як дізнатися групу відключення світла в різних регіонах України.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!