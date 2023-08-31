Новым министром обороны Великобритании стал Грант Шеппс — что о нем известно

Несмотря на то, что связи между Украиной и Великобританией имеют почти тысячелетнюю историю, именно во времена полномасштабной войны они приобрели новое содержание и заметно укрепились. Поэтому и перемена в британском правительстве, такая как увольнение Бена Уоллеса с должности министра обороны, может оказывать значительное влияние и на украинцев.

Премьер-министр Риши Сунак поблагодарил чиновника за службу и похвалил его стратегическую предсказуемость и ясность. Новым министром обороны Великобритании стал глава Министерства энергетики и углеродной нейтральности Грант Шеппс. Об этом решении сообщили на официальной странице премьер-министра.

Приступая к работе в Министерстве обороны, я с нетерпением жду сотрудничества с отважными мужчинами и женщинами наших Вооруженных Сил, защищающими безопасность нашей страны. И продолжу поддержку Великобритании Украины в ее борьбе, — написал Грант Шеппс.

Грант Шеппс: биография

История жизни нового главы Минобороны Британии достаточно интересна. Грант Шеппс родился в семье британских евреев. В подростковые годы работал в молодежной организации, а позже стал изучать финансы и управление.

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С молодых лет интересовался политикой, но только после того, как Грант Шеппс поборол онкологию, он стал настойчивее в достижении целей.

За прошлый год политик успел поработать министром энергетики, министром транспорта, министром внутренних дел, госсекретарем по бизнесу, энергетике и промышленной стратегии.

Совсем недавно, 25 августа, когда Грант Шеппс занимал должность министра энергетики Великобритании, он посетил Украину. Тогда было объявлено решение, что Великобритания профинансирует закупку Украиной ядерного топлива на сумму 245 млн долларов.

Я увидел в Киеве людей, которые решительно противостояли тирании Путина и агрессии России… И нацию, которая была сильной и шла вперед, несмотря на постоянные атаки.

Но это не вся поддержка со стороны нового британского министра обороны, поскольку весной 2022 года большая семья Гранта Шеппса приняла у себя дома семью украинских беженцев. Тогда мужчина подчеркнул, что Великобритания решительно стоит на стороне народа Украины.

И поддерживают украинцев и простые британцы. Читай, как британский предприниматель собирал деньги для Украины.

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