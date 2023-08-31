Новим міністром оборони Великої Британії став Грант Шеппс — що про нього відомо

Попри те, що зв’язки України та Великої Британії мають майже тисячолітню історію, саме у часи повномасштабної війни вони набули нового змісту та помітно зміцнішали. Тому й зміна в британському уряді, як от звільнення Бена Воллеса з посади міністра оборони, може значно впливати й на українців.

Прем’єр-міністр Ріші Сунак подякував посадовцю за службу та похвалив його стратегічну передбачуваність та ясність. Новим міністром оборони Великої Британії став очільник Міністерства енергетики та вуглецевої нейтральності Грант Шеппс. Про це рішення повідомили на офіційній сторінці прем’єр-міністра.

Приступаючи до роботи в Міністерстві оборони, я з нетерпінням чекаю співпраці з відважними чоловіками та жінками наших Збройних Сил, які захищають безпеку нашої країни. І продовжу підтримку Великої Британії України в її боротьбі, — написав Грант Шеппс.

Грант Шеппс: біографія

Історія життя нового очільника Міноборони Британії досить цікава. Грант Шеппс народився у родині британських євреїв. У підліткові роки працював у молодіжній організації, а пізніше став вивчати фінанси та управління.

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З молодих років цікавився політикою, але лише після того, як Грант Шеппс поборов онкологію, він став більш наполегливим у досягненні цілей.

За минулий рік політик встиг попрацювати міністром енергетики, міністром транспорту, міністром внутрішніх справ, держсекретарем із питань бізнесу, енергетики та промислової стратегії.

Зовсім нещодавно, 25 серпня, коли Грант Шеппс ще обіймав посаду міністра енергетики Великої Британії, він відвідав Україну. Тоді було оголошене рішення, що Велика Британія профінансує закупівлю Україною ядерного палива на суму 245 млн доларів.

Я побачив у Києві людей, які рішуче протистояли тиранії Путіна та агресії Росії… І націю, яка була сильною та йшла вперед, незважаючи на постійні атаки.

Та це не вся підтримка зі сторони нового британського міністра оборони, оскільки ще навесні 2022 року велика сім’я Гранта Шеппса прийняла у себе вдома родину українських біженців. Тоді чоловік наголосив, що Велика Британія рішуче стоїть на боці народу України.

Та підтримують українців й прості британці. Читай, як британський підприємець збирав кошти для України.

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