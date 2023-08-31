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Новим міністром оборони Великої Британії став Грант Шеппс — що про нього відомо

Даніела Долотова, редакторка сайту 31 Серпня 2023, 13:20
Грант Шеппс
Фото: Facebook

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