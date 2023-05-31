Важно для будущего поколения: изменения в законе о детях войны

В Украине существует такое понятие, как ребенок войны. Ранее этот статус предоставлялся лицам, которые к моменту окончания Второй мировой войны в 1945 году не достигли 18 лет. Но сейчас на территории Украины идет полномасштабная война, у нас все дети живут в условиях войны, многие из них — на территории активных боевых действий или у линии фронта.

Поэтому правительство решило внести изменения в некоторые законы Украины о предоставлении статуса ребенка войны и льгот детям, проживавшим в районах проведения военных (боевых) действий в связи с военной агрессией Российской Федерации или на линии разграничения.

Эти изменения предусмотрены законопроектом №9042. Мы расскажем, что предполагают изменения в термине “ребенок войны”.

Законопроектом №9042: изменения в закон о детях войны

Этим законопроектом парламент предусматривает введение нового термина “ребенок войны”, — говорит первый заместитель Председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк.

Он отметил, что законопроект чрезвычайно важен накануне Международного дня защиты детей.

Ребенок войны — ребенок, проживавший на территории, не подконтрольной сегодня Украине или на линии разграничения.

Ребенок войны до 18 лет будет пользоваться определенными социальными льготами: государство компенсирует отдых и переезд, предоставит социальную помощь при бесплатном обучении, а также материальную помощь.

Законопроектом предлагают изменить:

статьи 1, 2, 5 и Заключительные положения Закона Украины О социальной защите детей войны;

статью 19 Закона Украины Об охране детства.

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Кто может получить статус ребенок войны

Главным изменением законопроекта стала новая категория лиц, которые могут получить статус ребенка войны.

Этот статус могут получить дети, проживавшие (проживающие) в районах проведения военных (боевых) действий в связи с военной агрессией Российской Федерации или на линии разграничения и не достигшие совершеннолетия (18 лет), в том числе дети, находившиеся в состоянии внутриутробного развития.

Согласно новому законопроекту, дети войны получат право на следующие льготы:

ежегодная денежная помощь на оздоровление ребенка войны дошкольного и школьного возраста. Порядок и условия предоставления ежегодного пособия устанавливаются Кабинетом Министров Украины;

компенсация расходов, связанных с получением психологической помощи для ребенка дошкольного и школьного возраста. Размер, условия и порядок выплаты компенсации устанавливается Кабинетом министров Украины;

государственная целевая поддержка для получения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Пока законопроект рассмотрели в первом чтении. Для того чтобы он заработал, Верховная Рада должна поддержать его за основу, а затем документ отправится на подпись президенту Украины.

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