Важно для будущего поколения: изменения в законе о детях войны

В Украине существует такое понятие, как ребенок войны. Ранее этот статус предоставлялся лицам, которые к моменту окончания Второй мировой войны в 1945 году не достигли 18 лет. Но сейчас на территории Украины идет полномасштабная война, у нас все дети живут в условиях войны, многие из них — на территории активных боевых действий или у линии фронта.
Поэтому правительство решило внести изменения в некоторые законы Украины о предоставлении статуса ребенка войны и льгот детям, проживавшим в районах проведения военных (боевых) действий в связи с военной агрессией Российской Федерации или на линии разграничения.
Эти изменения предусмотрены законопроектом №9042. Мы расскажем, что предполагают изменения в термине “ребенок войны”.
Этим законопроектом парламент предусматривает введение нового термина “ребенок войны”, — говорит первый заместитель Председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк.
Он отметил, что законопроект чрезвычайно важен накануне Международного дня защиты детей.
Ребенок войны — ребенок, проживавший на территории, не подконтрольной сегодня Украине или на линии разграничения.
Ребенок войны — ребенок, проживавший на территории, не подконтрольной сегодня Украине или на линии разграничения.
Ребенок войны до 18 лет будет пользоваться определенными социальными льготами: государство компенсирует отдых и переезд, предоставит социальную помощь при бесплатном обучении, а также материальную помощь.
Законопроектом предлагают изменить:
Главным изменением законопроекта стала новая категория лиц, которые могут получить статус ребенка войны.
Этот статус могут получить дети, проживавшие (проживающие) в районах проведения военных (боевых) действий в связи с военной агрессией Российской Федерации или на линии разграничения и не достигшие совершеннолетия (18 лет), в том числе дети, находившиеся в состоянии внутриутробного развития.
Согласно новому законопроекту, дети войны получат право на следующие льготы:
Пока законопроект рассмотрели в первом чтении. Для того чтобы он заработал, Верховная Рада должна поддержать его за основу, а затем документ отправится на подпись президенту Украины.
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