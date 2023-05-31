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Важливо для майбутнього покоління: зміни до закону про дітей війни

Богдана Макалюк, редакторка сайту 31 Травня 2023, 11:00
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Фото: Pexels

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