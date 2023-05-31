Важливо для майбутнього покоління: зміни до закону про дітей війни

В Україні існує таке поняття як дитина війни. Раніше цей статус надавався особам, які на момент закінчення Другої світової війни у 1945 році не досягли 18 років. Але зараз на території України триває повномасштабна війна, у нас всі діти живуть в умовах війни, багато з них — на території активних бойових дій або біля лінії фронту.

Тому уряд вирішив внести зміни до деяких законів України щодо надання статусу дитина війни та пільг дітям, які проживали в районах проведення воєнних (бойових) дій у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації або на лінії розмежування.

Ці зміни передбачені законопроектом №9042. Ми розповімо, що передбачають зміни у терміні “дитина війни”.

Законопроектом №9042: зміни до закону про дітей війни

Цим законопроектом парламент передбачає введення нового терміну “дитина війни”, — каже перший заступник Голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

Він зауважив, що законопроект є надзвичайно важливим напередодні Міжнародного дня захисту дітей.

Дитина війни — це дитина, яка проживала на території, яка не підконтрольна сьогодні Україні або на лінії розмежування.

Дитина війни віком до 18 років буде користуватись певними соціальними пільгами: держава компенсує відпочинок та переїзд, надасть соціальну допомогу при безоплатному навчанні, а також матеріальну допомогу.

Законопроектом пропонують змінити:

статті 1, 2, 5 та Прикінцеві положення Закону України Про соціальний захист дітей війни;

статтю 19 Закону України Про охорону дитинства.

Хто може отримати статус дитина війни

Головною зміною законопроекту стала нова категорія осіб, які отримають статус дитини війни.

Цей статус можуть отримати діти, які проживали (проживають) в районах проведення воєнних (бойових) дій у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації або на лінії розмежування та не досягли повноліття (18 років), зокрема діти, які знаходилась у стані внутрішньоутробного розвитку.

Згідно з новим законопроектом, діти війни отримають право на такі пільги:

щорічна грошова допомога на оздоровлення дитини війни дошкільного і шкільного віку. Порядок та умови надання щорічної грошової допомоги встановлюються Кабінетом Міністрів України;

компенсація витрат, пов’язаних з отриманням психологічної допомоги для дитини війни дошкільного та шкільного віку. Розмір, умови та порядок виплати компенсації встановлюється Кабінетом Міністрів України;

державна цільова підтримка для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти.

Поки законопроект розглянули у першому читанні. Тож Верховна Рада ще має підтримати його за основу, а потім документ має підписати президент України.

Зараз наші діти переживають багато подій, які травмують. Дорослі мають підтримувати їх та допомагати. Раніше ми розповідали про психологічну підтримку дітей під час та після війни. Як може працювати ізраїльська система в Україні.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!