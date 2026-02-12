Запас продуктов и тревожный чемодан: как подготовиться к отключениям света и водыждой семьи

Россия продолжает террористическую тактику обстрелов украинской энергетики, пытаясь погрузить наши города в темноту и холод. В таких условиях самоорганизация и правильная подготовка — это не просто полезная привычка, а залог безопасности вашей семьи. Эксперты подчеркивают: каждый украинец должен иметь дома автономный запас на случай критической ситуации. Об этом пишет МВД.

Золотой запас: расчет воды и продуктов

Первое и самое главное — вода. Когда останавливаются насосы, централизованное снабжение исчезает мгновенно. Рассчитывайте потребности по формуле:

Питьевая вода: минимум 3 литра на одного человека в сутки;

Техническая вода: 11–12 литров в сутки для гигиены и бытовых нужд.

Также позаботьтесь о продуктах длительного хранения (консервы, крупы, орехи, энергетические батончики) и необходимом запасе специфических медикаментов, которые вы принимаете регулярно.

Тревожный чемодан и теплый план

Ваш тревожный чемодан должен быть собран и стоять в доступном месте. Проверьте, есть ли там:

Документы и наличные деньги: в случае отключения света терминалы в магазинах не будут работать;

Средства гигиены и аптечка: с акцентом на антисептики и перевязочные материалы;

Теплые вещи: термобелье, одеяла и средства автономного обогрева (грелки, химические пакеты).

Забота о детях и домашних любимцах

Дети остро чувствуют напряжение, поэтому важно спокойно объяснить им алгоритм действий. Убедитесь, что они знают правила безопасности и не паникуют. Не забывай и о хвостиках: запаси корм и воду для домашних животных минимум на несколько дней.

В периоды обострения ограничьте пребывание на улице, особенно вечером, когда освещение может отсутствовать. Держите все павербанки и фонари заряженными.

Если мобильная связь исчезнет, старайся подключиться к Wi-Fi. Вызвать помощь можно по единому номеру 112. Также рекомендуем заранее установить приложение 112 Ukraine, которое позволяет связаться с оператором даже при минимальном сигнале сети.

Кроме проблем с теплом, киевляне столкнулись и с серьезными перебоями в энергосистеме. Узнать подробнее о том, в каких районах Киева не будет света в ближайшее время и когда энергетики планируют возобновить электроснабжение, ты можешь в нашем материале.

