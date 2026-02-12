Запас продуктів та тривожна валіза: як підготуватися до відключень світла та води

Росія продовжує терористичну тактику обстрілів української енергетики, намагаючись занурити наші міста в темряву та холод. У таких умовах самоорганізація та правильна підготовка — це не просто корисна звичка, а запорука безпеки вашої родини. Експерти наголошують: кожен українець повинен мати вдома автономний запас на випадок критичної ситуації. Про це пише МВС.

Золотий запас: розрахунок води та продуктів

Перше і найголовніше — вода. Коли зупиняються насоси, централізоване постачання зникає миттєво. Розраховуйте потреби за формулою:

Питна вода: мінімум 3 літри на одну особу на добу;

Технічна вод а: 11–12 літрів на добу для гігієни та побутових потреб.

Також подбайте про продукти тривалого зберігання (консерви, крупи, горіхи, енергетичні батончики) та необхідний запас специфічних медикаментів, які ви приймаєте регулярно.

Тривожна валіза та теплий план

Ваша тривожна валіза має бути зібрана та стояти в доступному місці. Перевірте, чи є там:

Документи та готівка: у разі відключення світла термінали в магазинах не працюватимуть;

Засоби гігієни та аптечка: з акцентом на антисептики та перев’язувальні матеріали;

Теплі речі: термобілизна, ковдри та засоби автономного обігріву (грілки, хімічні пакети).

Турбота про дітей та домашніх улюбленців

Діти гостро відчувають напругу, тому важливо спокійно пояснити їм алгоритм дій. Переконайтеся, що вони знають правила безпеки та не панікують. Не забувай і про хвостиків: запаси корм та воду для домашніх тварин щонайменше на кілька днів.

У періоди загострення обмежте перебування на вулиці, особливо ввечері, коли освітлення може бути відсутнім. Тримайте всі павербанки та ліхтарі зарядженими.

Якщо мобільний зв’язок зникне, намагайся підключитися до Wi-Fi. Викликати допомогу можна за єдиним номером 112. Також рекомендуємо заздалегідь встановити застосунок 112 Ukraine, який дозволяє зв’язатися з оператором навіть за мінімального сигналу мережі.

Окрім проблем із теплом, кияни стикнулися і з серйозними перебоями в енергосистемі. Дізнатися детальніше про те, в яких районах Києва не буде світла найближчим часом та коли енергетики планують відновити електропостачання, ти можеш у нашому матеріалі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!