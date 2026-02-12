Для тебе Новини

Запас продуктів та тривожна валіза: як підготуватися до відключень світла та води

Юлія Хоменко, редакторка сайту 12 Лютого 2026, 16:00 2 хв.
Як підготуватися до відключень світла та води
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь