Не требует дополнительных исследований, чтобы спасти жизнь: какую кровь боевые медики смогут переливать раненым

Несмотря на то, что командование медицинских сил запрещало боевым медикам переливать кровь на передовой и блокировало постановление №681 Об удовлетворении потребностей сил безопасности и сил обороны в донорской крови и компонентах крови в условиях военного положения, Кабмин все же принял документ.

Теперь боевые медики получат возможность переливать кровь раненому во время его транспортировки с поля боя.

Об этом сообщил в эфире марафона Єдині новини директор департамента высокотехнологичной медицинской помощи и инноваций Министерства здравоохранения Василий Стрелка.

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Какую кровь смогут переливать боевые медики

Речь идет об использовании первой группы крови, резус отрицательный, с поля боя в стабилизационный пункт или в госпиталь, — отмечает Василий Стрелка.

По словам чиновника, на догоспитальном этапе именно эту группу крови можно вливать всем без дополнительных исследований.

Однако Василий Стрелка отмечает, что потребность во всех группах крови для раненых бойцов до сих пор остается актуальной, поэтому призывает украинцев становиться донорами.

Ваша кровь может воевать и спасет кому-то жизнь. Независимо от того, где вы сейчас живете, буквально через несколько дней после донации ваша кровь будет транспортирована на передовую и будет спасать наших защитников.

Также ранее волонтер Тата Кеплер, которая практически в промышленных масштабах передает на фронт такмед, рассказала о проблемах с тактической медициной и как их исправить.

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