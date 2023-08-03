Это фатально! Тата Кеплер о некачественных турникетах и других проблемах тактической медицины на передовой

В течение девяти лет содержание аптечек не изменялось. Но военным нужны качественные лекарства на передовой. У нас есть контроль качества и регулярные проверки, но большинство аптечек его не проходят.

Волонтеры массово отправляют на фронт аптечки, потому что в тех, что выдают, есть только бинты. До сих пор военных обеспечивают неравнодушные люди. Поэтому с некачественным содержанием аптечек нужно бороться.

Волонтер Тата Кеплер, которая практически в промышленных масштабах передает на фронт такмед, рассказала Яне Брензей в эфире марафона Єдині новини о проблемах с тактической медициной и как их исправить.

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На тактическую медицину очень мало обращали внимание за последние девять лет и ситуация почти не менялась. Был утвержден Верховной Радой протокол того, что должно быть в аптечке, но почти никто его не соблюдает. Это во-первых. А во-вторых, времена меняются и у нас сейчас другой масштаб вообще.

Следует понимать, что в мире существует комитет TCCC, у которого тоже утвержден протокол производителей качественных медицинских материалов. Их периодически проверяют, существует ли контроль качества. И там у каждой позиции есть список проверенных производителей, которых можно использовать в боевых действиях. Там все — от турникетов до игл.

И на это нужно обращать внимание. Потому что после начала полномасштабного вторжения прошло полтора года, а волонтеры до сих пор отправляют тактическую медицину на фронт. И проблема не только с элементарными аптечками.

Кроме этого, есть проблемы и с медицинской эвакуацией. Наибольший процент погибших у нас после ранения — это от потери крови. Поэтому военным нужно оказывать помощь тем такмеду, который действительно работает.

Если пообщаться с бойцами или медиками, то они могут рассказать, сколько погибает людей от того, что турникет просто лопнул, порвался, не сработал.

И как-то так случилось, что было передано очень много тактической медицины какими-то донорами, спонсорами, которые никто не проверял. И дальше у нас проблема, что бригада получает некачественные аптечки, они стоят на балансе, списать их почти невозможно. Поэтому медики идут к волонтерам и не могут сделать официальный запрос, потому что они уже укомплектованы.

Медики делают все возможное, чтобы эти некачественные турникеты к ребятам не попали и предоставить им качественные. И дальше ты начинаешь танцевать восьмерку бедрами, потому что должен как-то помочь, но без акта как благотворительный фонд ты не можешь этого передать. Это какой-то замкнутый круг и огромная потеря времени.

И это мы говорим о базовом такмеде. Я не говорю уже за какие-нибудь более сложные вещи, как внутрикостный доступ, который пока не видела еще, чтобы передавали. Он дорогой, но также необходим. Если ты теряешь вену — это единственный способ как-то оказать помощь. А он стоит до $100 на одного раненого на один раз.

Папа Кеплер открыла большой сбор на тактическую медицину, чтобы приобрести:

15000 турникетов cat gen 7;

1000 внутрикостного доступа;

1000 итклампов;

1000 икстатов (по 500 в обоих размерах);

500 узловых турникетов;

1000 юнитов сухой плазмы.

Поддержать сбор на тактическую медицину можно по ссылке.

Также каждому человеку следует знать, что делать, когда видишь ранения. Читай правила оказания медицинской помощи.

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