Це фатально! Тата Кеплер про неякісні турнікети та інші проблеми тактичної медицини на передовій

Протягом дев’яти років вміст аптечок не змінювався. Та військовим треба якісні ліки на передовій. У нас є контроль якості та регулярні перевірки, але більшість аптечок його не проходить.

Волонтери масово відправляють на фронт аптечки, бо в тій, що видають, є лише бинти. Ще й досі військових забезпечують небайдужі люди. Тому з неякісним вмістом аптечок треба боротися.

Волонтерка Тата Кеплер, яка практично у промислових масштабах передає на фронт такмед, розповіла Яні Брензей в ефірі марафону Єдині новини про проблеми з тактичною медициною та як їх виправити.

Зараз також дивляться

Які основні проблеми тактичної медицини на фронті

— На тактичну медицину дуже мало звертали увагу протягом останніх дев’яти років, і ситуація майже не змінювалась. Був затверджений Верховною Радою протокол того, що має бути в аптечці, але майже ніхто не дотримується його. Це по-перше. А по-друге, часи змінюються й у нас зараз інший масштаб взагалі.

Треба розуміти, що у світі існує комітет TCCC, у якого теж затверджений протокол виробників якісних медичних матеріалів. Їх періодично перевіряють, існує контроль якості. І там у кожній позиції є список перевірених виробників, яких можна використовувати у бойових діях. Там все — від турнікетів до голок.

І на це потрібно звертати увагу. Тому що після початку повномасштабного вторгнення минуло півтора року, а волонтери й досі відправляють тактичну медицину на фронт. І проблема не тільки з елементарними аптечками.

Окрім цього, є проблеми й з медичною евакуацією. Найбільший відсоток загиблих у нас після поранення — це від втрати крові. Тому військовим потрібно надавати допомогу тим такмедом, який дійсно працює.

Якщо поспілкуватись з бійцями чи медиками, вони можуть розповісти, скільки гине людей від того, що турнікет просто лопнув, порвався, не спрацював.

І якось так сталося, що було передано дуже багато тактичної медицини якимись донорами, спонсорами, яку ніхто не перевіряв. І далі у нас проблема, що бригада отримує аптечки неякісні, вони стоять на балансі, списати їх майже неможливо. Тому медики йдуть до волонтерів і не можуть зробити офіційний запит, бо нібито вони вже укомплектовані.

Медики роблять усе можливе, щоб ці неякісні турнікети до хлопців не потрапили та надати їм якісні. І далі ти починаєш танцювати вісімку стегнами, бо маєш якось допомогти, але без акту як благодійний фонд ти не можеш цього передати. Це якесь замкнене коло й величезна втрата часу.

І це ми говоримо за базовий такмед. Я не кажу вже за якісь більш складні речі, як внутрішньокістковий доступ, який поки не бачила ще, щоб передавали. Він дорогий, але також необхідний. Бо коли ти втрачаєш вену — це єдиний спосіб якось надати допомогу. А він коштує до $100 на одного пораненого, на один раз.

Наразі Тата Кеплер відкрила великий збір на тактичну медицину, щоб придбати:

15000 турнікетів cat gen 7;

1000 внутрішньокісткового доступу;

1000 ітклампів;

1000 ікстатів (по 500 в обох розмірах);

500 вузлових турнікетів;

1000 юнітів сухої плазми.

Підтримати збір на тактичну медицину можна за посиланням.

Також кожній людині варто знати, що робити, коли бачиш поранення. Читай правила домедичної допомоги.

А ще у Вікон є свій Telegram та Instagram. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!