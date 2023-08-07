Не потребує додаткових досліджень, аби врятувати життя: яку кров бойові медики зможуть переливати пораненим

Попри те, що командування медичних сил забороняло бойовим медикам переливати кров на передовій та блокувало постанову № 681 Про задоволення потреб сил безпеки та сил оборони у донорській крові та компонентах крові в умовах воєнного стану, Кабмін все ж таки ухвалив документ.

Тепер бойові медики отримають можливість переливати кров пораненому під час його транспортування з поля бою.

Про це повідомив в ефірі марафону Єдині новини директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій Міністерства охорони здоров’я Василь Стрілка.

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Йдеться про використання першої групи крові, резус негативний, з поля бою до стабілізаційного пункту або до госпіталю, — зазначає Василь Стрілка.

За словами посадовця, на догоспітальному етапі саме цю групу крові можна вливати будь-кому без додаткових досліджень.

Та Василь Стрілка наголошує, що потреба у всіх групах крові для поранених бійців досі лишається актуальною, тому закликає українців ставати донорами.

Ваша кров може воювати та врятує комусь життя. Незалежно від того, де ви зараз живете, буквально за кілька днів після донації ваша кров буде транспортована на передову і рятуватиме наших захисників.

Також раніше волонтерка Тата Кеплер, яка практично у промислових масштабах передає на фронт такмед, розповіла про проблеми з тактичною медициною та як їх виправити.

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