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Мощное усиление украинской армии! США объявили о новом пакете военной помощи на сумму $1,3 млрд

Елена Яковлева, выпускающий редактор сайта 19 июля 2023, 20:15
Новий пакет військової допомоги від США на суму $1,3 млрд: що туди входить
Фото: Генеральный штаб ВСУ

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