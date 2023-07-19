Мощное усиление украинской армии! США объявили о новом пакете военной помощи на сумму $1,3 млрд

Сегодня, 19 июля, Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине.
Он содержит критически важные средства противовоздушной обороны и боеприпасов. Читай, о чем идет речь.
Очередная помощь от наших союзников рассчитана на общую сумму $1,3 млрд и включает в себя:
— Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее неотложных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в сфере безопасности, — говорится на сайте Минобороны США.
Карта боевых действий в Украине стремительно развивается, поэтому следи за ней в нашем материале.
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