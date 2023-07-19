Потужне посилення української армії! США оголосили про новий пакет військової допомоги на суму $1,3 млрд

Сьогодні, 19 липня, Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні.

Він містить критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпаси. Читай, про що саме йдеться.

Новий пакет військової допомоги від США: детально

Чергова допомога від наших союзників розрахована на загальну суму $1,3 млрд та містить:

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чотири зенітно-ракетні системи (NASAMS) і боєприпаси; артилерійські снаряди калібру 152 мм; обладнання для розмінування; ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW); Phoenix Ghost і Switchblade Unmanned Aerial System (UAS); високоточні авіаційні боєприпаси; засоби виявлення БПЛА та радіоелектронної боротьби; 150 бензовозів; 115 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки; 50 тактичних автомобілів для відновлення техніки; обладнання для безпеки портів і гаваней; тактичні захищені системи зв’язку; допомога у військових навчаннях, технічному обслуговуванні та підтримці.

— Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її невідкладних потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки, — йдеться на сайті Міноборони США.

Карта бойових дій в Україні стрімко розвивається, тому слідкуй за нею в нашому матеріалі.

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