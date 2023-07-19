Потужне посилення української армії! США оголосили про новий пакет військової допомоги на суму $1,3 млрд

Сьогодні, 19 липня, Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні.
Він містить критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпаси. Читай, про що саме йдеться.
Чергова допомога від наших союзників розрахована на загальну суму $1,3 млрд та містить:
— Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її невідкладних потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки, — йдеться на сайті Міноборони США.
Карта бойових дій в Україні стрімко розвивається, тому слідкуй за нею в нашому матеріалі.
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