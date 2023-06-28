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Несмотря на молодой возраст — немалый опыт за плечами? Что известно о новом гендиректоре Укроборонпрома Германе Сметанине

Даниэла Долотова, редактор сайта 28 июня 2023, 12:00
Герман Сметанін біографія
Фото: Facebook

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