Несмотря на молодой возраст — немалый опыт за плечами? Что известно о новом гендиректоре Укроборонпрома Германе Сметанине

Несмотря на полномасштабную войну, Украина не только продолжает отстраиваться, но и обновляться в плане кадровых решений.

Так, 26 июня Кабмин утвердил на должность нового руководителя государственного концерна Укроборонпром Германа Сметанина. Уже сегодня, 28 июня, решение вступило в силу.

Что известно о Германе Сметанине

Герман Сметанин родом из Харькова. Там и получил специальность инженера-конструктора колесно-гусеничных транспортных средств в Харьковском национальном автомобильно-дорожном университете.

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После этого работал в Харьковском конструкторском бюро машиностроения и Львовском бронетанковом заводе.

А уже в 2020 году стал директором по производству на заводе имени В.А. Малышева. А через год мужчина, когда ему было всего 28 лет, возглавил Харьковский бронетанковый завод.

В апреле 2023 года был назначен генеральным директором Государственного предприятия завод имени В.А. Малышева после девяти лет производственного опыта.

Теперь на новой должности у Германа Сметанина есть три главные задачи от президента Украины Владимира Зеленского:

нарастить производство боеприпасов и военной техники,

построить в компании эффективную антикоррупционную инфраструктуру,

довести до конца реформу в оборонном секторе и трансформировать Укроборонпром.

Чтобы победить в войне с Россией, Украине необходимо много ресурсов: вооруженных, человеческих, финансовых. Но по словам пресс-секретаря государственного концерна, именно благодаря боевым действиям Украина смогла начать движение в сторону того уровня вооружения, который соответствует НАТО. Читай, как за время войны поменялся Укроборонпром и какое оружие мы производим.

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