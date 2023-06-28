Попри молодий вік — чималий досвід за плечима? Що відомо про нового гендиректора Укроборонпрому Германа Сметаніна

Попри повномасштабну війну, Україна не лише продовжує відбудовуватись, але й оновлюватись щодо кадрових рішень.

Так, 26 червня Кабмін затвердив на посаду нового керівника державного концерну Укроборонпром Германа Сметаніна. Вже сьогодні, 28 червня, рішення набуло чинності.

Що відомо про Германа Сметаніна

Герман Сметанін родом з Харкова. Там і отримав фах інженера-конструктора колісно-гусеничних транспортних засобів у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті.

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Після цього працював у Харківському конструкторському бюро машинобудування та на Львівському бронетанковому заводі.

А вже у 2020 році став директором з виробництва на заводі імені В.О. Малишева. А за рік чоловік, коли йому було всього 28 років, очолив Харківський бронетанковий завод.

У квітні 2023 року був призначений генеральним директором Державного підприємства Завод імені В.О. Малишева після дев’яти років виробничого досвіду.

Тепер, на новій посаді, Герман Сметанін має три головні завдання від президента України Володимира Зеленського:

наростити виробництво боєприпасів та військової техніки,

побудувати в компанії ефективну антикорупційну інфраструктуру,

довести до кінця реформу в оборонному секторі й трансформувати Укроборонпром.

Щоб перемогти у війні з Росією, Україні потрібно багато ресурсів: збройних, людських, фінансових. Та за словами речниці державного концерну, саме завдяки бойовим діям Україна змогла почати рух в бік того рівня озброєння, який відповідає НАТО. Читай, як за час війни змінився Укроборонпром та яку зброю ми виготовляємо.

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