Кредиты или штрафы? Почему украинцы за последние три месяца становятся должниками

За последние три месяца в Едином реестре должников (ЕРБ) долгов украинцев стало на полмиллиона больше и соответственно их количество выросло на 7%. Такие данные получили исследователи Опендатабота.

В топе — взыскание в пользу государства, штрафы за нарушение ПДД и долги по кредитам.

За что украинцы задолжали больше всего

Больше всего увеличилось долгов в категории взыскания в пользу государства. Их стало на 17% больше. Кроме того, они же составляют наибольшую долю в реестре Едином реестре должников — 22.5%.

Также популярной причиной попадания в реестр остается нарушение ПДД. Она составляет 19.7% долгов по ЕРБ.

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На третьем месте — взыскание средств по кредитным задолженностям. Эта категория составляет 17,5% от общего количества долгов украинцев.

В Опендатабот отмечают, что практически год с начала полномасштабной войны количество таких долгов в реестре уменьшалось, но с начала мая снова начал наблюдаться прирост на 107 тысяч записей или соответственно на 7%. В сервисе предполагают, что это связано с отменой моратория на взыскание задолженностей, сумма которых не превышает 100 тысяч грн.

Вдобавок существенный рост наблюдается и в категории взыскания судебного сбора, прирост в которой за последние три месяца составил 10%.

Перед наступлением осени и холодов украинцы также интересуются, что будет со светом и не увеличатся ли долги. Поэтому читай, вырастут ли тарифы на электроэнергию в Украине.

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