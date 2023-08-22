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Кредити чи штрафи? Чому українці протягом останніх трьох місяців стають боржниками

Даніела Долотова, редакторка сайту 22 Серпня 2023, 07:30
борги
Фото: Pexels

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