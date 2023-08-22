Кредити чи штрафи? Чому українці протягом останніх трьох місяців стають боржниками

Протягом останніх трьох місяців в Єдиному реєстрі боржників (ЄРБ) боргів українців стало на півмільйона більше та відповідно їхня кількість зросла на 7%. Такі дані отримали дослідники Опендатабот.

У топі — стягнення на користь держави, штрафи за порушення ПДР та борги по кредитах.

За що українці заборгували найбільше

Найбільше збільшилось боргів у категорії стягнення на користь держави. Їх стало на 17% більше. Крім того, вони ж становлять найбільшу частку в реєстрі Єдиному реєстрі боржників — 22.5%.

Також популярною причиною потрапляння в реєстр залишається порушення ПДР. Вона становить 19.7% боргів у ЄРБ.

Зараз також дивляться

На третьому місці — стягнення коштів по кредитних заборгованостях. Ця категорія становить 17.5% від загальної кількості боргів українців.

В Опендатабот зазначають, що практично рік з початку повномасштабної війни кількість таких боргів у реєстрі зменшувалась, але з початку травня знову почав спостерігатись приріст на 107 тисяч записів або ж відповідно на 7%. У сервісі припускають, що це пов’язано зі скасуванням мораторію на стягнення заборгованостей, сума яких не перевищує 100 тисяч грн.

На додачу суттєве зростання спостерігається й у категорії стягнення судового збору, приріст у якій за останні три місяці склав 10%.

Перед настанням осені та холодів українці також цікавляться, що також буде зі світлом та чи не збільшаться борги. Тому читай, чи зростуть тарифи на електроенергію в Україні.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.