Экватор лета давно прошел, так же как и пролетел июль! Хотя на самом деле произошло немало позитивных событий и ситуаций. Мы неизменно рассказываем о них!

Вікна-Новини собрали для тебя позитивные новости июля, которые ты мог/могла пропустить. В июле их было много! Готовься к путешествию за позитивом уходящего месяца.

Позитивные новости июля 2024

Из российского плена удалось вернуть 95 защитников

Позитивные новости июля 2024: яркие и важные достижения Украины во всех сферах / 3 Фотографии

Возвращение детей из оккупации

За июль из российской оккупации удалось вернуть 33 детей! Возвращения состоялись 1 июля, 10 июля, 19 июля, 25 июля. Некоторые из них имеют статус детей-сирот. Большинство из оккупированной части Херсонской области, а также Донецкой, Запорожской областей.

Уничтожение российской техники

ССО уничтожили 15 российских лодок в Херсонской области. Это удалось операторам 73 морского центра.

А зенитчики 110-й бригады имени Марка Безручко смогли сбить два вражеских Су-25 в Донецкой области за месяц.

В порту Кавказ удалось повредить паром россиян. Группировка ВМС ВСУ нанесла существенное повреждение парому Славянин. Его враг использовал для перевозки железнодорожных вагонов, автотранспорта и контейнеров в военных целях.

79 ОДШБ отразила один из самых больших штурмов на Кураховском направлении.

Международная помощь Украине

Российский зверский удар по Охматдету стал катализатором предоставления помощи от мировых партнеров. За июль Украина получила $2,2 млрд от МВФ, НАТО, вероятно, согласует помощь на следующий год в размере €40 млрд.

Кроме этого, на восстановление Охматдета Германия выделит €10 млн. Литва передаст Украине свое энергетическое оборудование более чем на €50 млн. В поддержку ПВО выделит более $90 млн Норвегия, на дополнительные боеприпасы для F-16 выделят €300 млн Нидерланды.

Япония решила передать Украине $3,3 млрд доходов от замороженных российских активов, а Бельгия прибавит еще €1,5 млрд. Не остается в стороне и Австралия, которая хочет предоставить Украине еще $250 млн на военные нужды.

Канада анонсировала пакет военной помощи в 500 млн канадских долларов. США объявили пакет военной помощи на $225 млн. Новая Зеландия предоставила Украине $9,8 млн помощи.

Португалия выделит на помощь Украине по €220 млн в 2024 и 2025 годах. НАТО предоставляет более $7 млн ​​на поддержку женщин в армии.

А также в июле 2024 к помощи Украине присоединились Бельгия, которая профинансирует восстановление нашей страны на €150 млн, Еврокомиссия — выделит Украине почти €4,2 млрд, и Агентство ООН по делам беженцев — выделит $100 млн на подготовку к зиме.

$3,9 млрд безвозвратной помощи Украина получит от США.

Техника, ПВО и боеприпасы

Испания передает партию танков Leopard 2, а Норвегия передаст нам еще шесть самолетов.

Украинскую ПВО усилят системами Mistral от Эстонии, а также еще одним Patriot от Германии. Латвия отправляет еще 2500 дронов.

Достижения украинцев в спорте

На Олимпийских играх 2024 Украина уже завоевала одну бронзовую медаль. Ее завоевала Ольга Харлан.

Украинская теннисистка Элина Свитолина прошла в четвертьфинал Уимблдона.

Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд по прыжкам в высоту – 2.10 м.

Теннисистка Марта Костюк одержала две победы на Олимпийских играх 2024, а до этого победила россиянку на Уимблдоне.

Динамо Киев победило сербский Партизан со счетом 6:2 в квалификационном матче Лиги чемпионов УЕФА.

Сборная Украины по пляжному футболу выиграла Евролигу-2024

Воздушная гимнастка Варвара Рахманина завоевала золото на Чемпионате Европы по воздушной гимнастике.

Читать по теме Олимпийские игры 2024: полное расписание соревнований и выступлений украинских спортсменов Следи за расписанием и болей за украинских спортсменов на Олимпиаде-2024!

Разминирование Черного моря

Румыния, Болгария и Турция начали совместную миссию по разминированию Черного моря.

Украину внесли в список стран с доходами выше среднего

Об этом стало известно из релиза Всемирного банка. Доходы оценили в $5070 на душу населения. Этот показатель вырос с $4270. Классификации обновляют ежегодно 1 июля. Украина оказалась среди этой категории из-за реального роста ВВП в 2023 году.

Скифское золото вернулось в Украину

Об этом сообщила первая леди Елена Зеленская. В Украину вернули 565 экспонатов из крымских музеев. На момент оккупации Крыма они были на экспозиции в Амстердаме. 10 лет понадобилось на возвращение достопримечательностей.

Украинские киберспортсмены из команды NAVI победили на Esports World Cup 2024 и стали чемпионами мира по Counter Strike 2.

В Чехии появился первый украинский книжный магазин.

В монастырях Афона обнаружили древние украинские рукописи.

Об этом рассказал кандидат исторических наук Сергей Шумило. Украинские ученые во время экспедиции на Афон обнаружили три экземпляра Острожской Библии 1581 года, 20 редких изданий Киевской Митрополии 16-17 веков. Всего обнаружили 144 киевских старопечатных издания.

Раньше мы рассказывали историю спасения младенца весом в 800 граммов!

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.