Екватор літа давно минув, так само як і пролетів липень! Хоча насправді сталося кількадесят позитивних подій та ситуацій. Ми незмінно розповідаємо про них!

Вікна-Новини зібрали для тебе позитивні новини липня, які ти міг/могла пропустити. У липні їх було чимало! Тож готуйся до мандрівки позитивом місяця, що від нас йде.

Позитивні новини липня 2024

З російського полону вдалося повернути 95 захисників

Позитивні новини липня 2024: яскраві й важливі здобутки України у всіх сферах / 3 Фотографії

Повернення дітей з окупації

За липень з російської окупації вдалося повернути 33 дітей! Повернення відбулися 1 липня, 10 липня, 19 липня, 25 липня. Деякі з них мають статус дітей-сиріт. Більшість — з окупованої частини Херсонщини, а також з Донеччини, Запорізької області.

Знищення російської техніки

ССО знищили 15 російських човнів на Херсонщині. Це вдалося операторам 73-го морського центру.

А зенітники 110-ї бригади імені Марка Безручка змогли збити два ворожих Су-25 на Донеччині за місяць.

У порту Кавказ вдалося пошкодити паром росіян. Угруповання ВМС ЗСУ завдало суттєвого пошкодження парома Славянин. Його ворог використовував для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях.

79 ОДШБ відбила один із найбільших штурмів на Курахівському напрямку.

Міжнародна допомога Україні

Російський звірячий удар по Охматдиту став каталізатором надання допомоги від світових партнерів. За липень Україна отримала $2,2 млрд від МВФ, НАТО ймовірно погодить допомогу на наступний рік у розмірі €40 млрд.

Крім цього, на відбудову Охматдиту Німеччина виділить €10 млн. Литва передасть Україні своє енергетичне обладнання на понад €50 млн. На підтримку ППО виділить понад $90 млн Норвегія, на додаткові боєприпаси для F-16 виділять €300 млн Нідерланди.

Японія вирішила передати Україні $3,3 млрд доходів від заморожених російських активів, а Бельгія додасть ще €1,5 млрд. Не лишається осторонь і Австралія, яка хоче надати Україні ще $250 млн на військові потреби.

Канада анонсувала пакет військової допомоги на 500 млн канадських доларів. США оголосили пакет військової допомоги на $225 млн. Нова Зеландія надала Україні $9,8 млн допомоги.

Португалія виділить на допомогу Україні по €220 млн у 2024 та 2025 роках. НАТО надає понад $7 млн на підтримку жінок у війську.

А також у липні 2024 до допомоги Україні долучилися Бельгія, яка профінансує відбудову нашої країни на €150 млн, Єврокомісія — виділить Україні майже €4,2 млрд, і Агентство ООН у справах біженців — виділить $100 млн на підготовку до зими.

$3,9 млрд безповоротної допомоги Україна отримає від США.

Техніка, ППО та боєприпаси

Іспанія передає партію танків Leopard 2, а Норвегія передасть нам ще шість літаків.

Українську ППО підсилять системами Mistral від Естонії, а також ще одним Patriot від Німеччини. Латвія надсилає ще 2500 дронів.

Досягнення українців у спорті

На Олімпійських іграх 2024 Україна вже завоювала одну бронзову медаль. Її виборола Ольга Харлан.

Українська тенісистка Еліна Світоліна пройшла у чвертьфінал Вімблдону.

Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд у стрибках у висоту – 2.10 м.

Тенісистка Марта Костюк здобула дві перемоги на Олімпійських іграх 2024, а до цього перемогла росіянку на Вімблдоні.

Динамо Київ перемогло сербський Партизан з рахунком 6:2 у кваліфікаційному матчі на Лігу чемпіонів УЄФА.

Збірна України з пляжного футболу виграла Євролігу-2024.

Повітряна гімнастка Варвара Рахманіна виборола золото на Чемпіонаті Європи з повітряної гімнастики.

Читати на тему Олімпійські ігри 2024: повний розклад змагань та виступів українських спортсменів Слідкуй за розкладом та вболівай за українських спортсменів на Олімпіаді-2024!

Розмінування Чорного моря

Румунія, Болгарія та Туреччини почали спільну місію з розмінування Чорного моря.

Україну внесли до списку країн з доходами, вищі за середні

Про це стало відомо з релізу Світового банку. Доходи оцінили в $5070 на душу населення. Цей показник зріс з $4270. Класифікації оновлюють щороку 1 липня. Україна опинилася серед цієї категорії через реальне зростання ВВП 2023 року.

Скіфське золото повернулося до України

Про це повідомила перша леді Олена Зеленська. В Україну повернули 565 експонатів з кримських музеїв. На момент окупації Криму вони були на експозиції в Амстердамі. 10 років знадобилося на повернення пам’яток.

Українські кіберспортсмени з команди NAVI перемогли на Esports World Cup 2024 і стали чемпіонами світу з Counter Strike 2.

У Чехії з’явилася перша українська книгарня.

У монастирях Афону виявили стародавні українські рукописи.

Про це розповів кандидат історичних наук Сергій Шумило. Українські науковці під час експедиції на Афон виявили три екземпляри Острозької Біблії 1581 року, 20 рідкісних видань Київської Митрополії 16-17 століть. Загалом виявили 144 київських стародруки.

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