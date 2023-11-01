Разрешенная скорость в Киеве изменится 1 ноября — в чем состоят нововведения и есть ли исключения

Безопасность всегда должна быть на первом месте, и поэтому с 1 ноября будет установлена разрешенная скорость в Киеве 50 км/ч.

Единый скоростной режим в столице продлится до 1 апреля 2024 года. Его действие будет распространяться на город, исключением станут только участки, где разрешенная скорость ниже. О соответствующем решении сообщили в КГГА.

До этого были определены десять участков, где разрешалось автомобилистам двигаться со скоростью 80 км/ч. Однако соответствующие знаки уже демонтированы.

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Участки, на которых теперь разрешена скорость в Киеве 50 км/ч

Набережное шоссе — от Почтовой площади до Приднепровского шоссе;

Приднепровское шоссе;

Приднепровское шоссе; улица Саперно-Слободская — после разворота за улицы Николая Гринченко до Южного моста;

Столичное шоссе — до улицы Академика Заболотного;

Столичное шоссе — до улицы Академика Заболотного; проспект Николая Бажана от Южного мостового перехода до Харьковской площади — в обратном направлении от Харьковской площади до Днепровской Набережной;

проспект Воскресенский — от улицы Воскресенской до улицы Алишера Навои;

проспект Романа Шухевича — от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака;

проспект Степана Бандеры — от Оболонского проспекта до Северного моста;

улица Набережно-Рыбальская — от Гаванского моста до улицы Электриков;

автодорога Р-69 — от улицы Богатырская, 26-А до границы г. Киева, за исключением участка возле светофорного объекта.

Призываем водителей быть осторожными и соблюдать скоростной режим, — пишут в КГГА.

Каждый месяц в Украине происходят изменения, не заметить которые сложно. Чтобы ты ничего не забыл(-а), мы собрали подборку важных нововведений, о которых стоит знать. Читай, что изменится с 1 ноября в Украине.

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