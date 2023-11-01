Разрешенная скорость в Киеве изменится 1 ноября — в чем состоят нововведения и есть ли исключения

Безопасность всегда должна быть на первом месте, и поэтому с 1 ноября будет установлена разрешенная скорость в Киеве 50 км/ч.
Единый скоростной режим в столице продлится до 1 апреля 2024 года. Его действие будет распространяться на город, исключением станут только участки, где разрешенная скорость ниже. О соответствующем решении сообщили в КГГА.
До этого были определены десять участков, где разрешалось автомобилистам двигаться со скоростью 80 км/ч. Однако соответствующие знаки уже демонтированы.
Призываем водителей быть осторожными и соблюдать скоростной режим, — пишут в КГГА.
Призываем водителей быть осторожными и соблюдать скоростной режим, — пишут в КГГА.
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