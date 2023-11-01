Дозволена швидкість у Києві зміниться 1 листопада — у чому полягають нововведення та чи є винятки

Безпека завжди має бути на першому місці й тому з 1 листопада буде встановлена дозволена швидкість у Києві 50 км/год.

Єдиний швидкісний режим у столиці буде тривати до 1 квітня 2024 року. Його дія буде поширена містом, винятком стануть лише ділянки, де дозволена швидкість є нижчою. Про відповідне рішення повідомили у КМДА.

До цього було визначено десять ділянок, де дозволялось автомобілістам рухатись зі швидкістю 80 км/год. Однак відповідні знаки вже демонтовано.

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Ділянки, на яких тепер дозволена швидкість у Києві 50 км/год

Набережне шосе — від Поштової площі до Наддніпрянського шосе;

Наддніпрянське шосе;

Наддніпрянське шосе; вулиця Саперно-Слобідська — після розвороту за вулиці Миколи Грінченка до Південного мосту;

Столичне шосе — до вулиці Академіка Заболотного;

Столичне шосе — до вулиці Академіка Заболотного; проспект Миколи Бажана від Південного мостового переходу до Харківської площі — у зворотному напрямку від Харківської площі до Дніпровської Набережної;

проспект Воскресенський — від вулиці Воскресенської до вулиці Алішера Навої;

проспект Романа Шухевича — від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака;

проспект Степана Бандери — від Оболонського проспекту до Північного мосту;

вулиця Набережно-Рибальська — від Гаванського мосту до вулиці Електриків;

автодорога Р-69 — від вулиці Богатирська, 26-А до межі м. Києва, за винятком ділянки біля світлофорного об’єкта.

Закликаємо водіїв бути обережними та дотримуватися швидкісного режиму, — пишуть у КМДА.

Щомісяця в Україні відбуваються зміни, не помітити які складно. Щоб ти нічого не забув(-ла), ми зібрали добірку важливих нововведень, про які варто знати. Читай, що зміниться з 1 листопада в Україні.

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