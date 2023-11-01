Дозволена швидкість у Києві зміниться 1 листопада — у чому полягають нововведення та чи є винятки

Безпека завжди має бути на першому місці й тому з 1 листопада буде встановлена дозволена швидкість у Києві 50 км/год.
Єдиний швидкісний режим у столиці буде тривати до 1 квітня 2024 року. Його дія буде поширена містом, винятком стануть лише ділянки, де дозволена швидкість є нижчою. Про відповідне рішення повідомили у КМДА.
До цього було визначено десять ділянок, де дозволялось автомобілістам рухатись зі швидкістю 80 км/год. Однак відповідні знаки вже демонтовано.
Закликаємо водіїв бути обережними та дотримуватися швидкісного режиму, — пишуть у КМДА.
Закликаємо водіїв бути обережними та дотримуватися швидкісного режиму, — пишуть у КМДА.
Щомісяця в Україні відбуваються зміни, не помітити які складно. Щоб ти нічого не забув(-ла), ми зібрали добірку важливих нововведень, про які варто знати. Читай, що зміниться з 1 листопада в Україні.
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