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Дозволена швидкість у Києві зміниться 1 листопада — у чому полягають нововведення та чи є винятки

Даніела Долотова, журналістка сайту 01 Листопада 2023, 17:00
Дозволена швидкість у Києві
Фото: Unsplash

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