Совет мира Трампа: чем закончилось первое заседание организации

19 февраля в Вашингтоне состоялось первое заседание Совета мира президента США Дональда Трампа, которое собрало представителей разных стран и ознаменовало начало новой внешнеполитической стратегии Белого дома. Читай в материале, как прошел Совет мира Трампа и что обсуждалось во время встречи.

Совет мира Дональда Трампа: как прошла первая встреча

Главным результатом встречи стало принятие пакета финансовой помощи для сектора Газа в размере 7 миллиардов долларов. Эту сумму согласились выделить девять государств, среди которых Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт.

Дональд Трамп назвал каждый потраченный доллар инвестицией в стабильность региона. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выдвинул жесткое условие: восстановление начнется только после полной капитуляции и разоружения группировки ХАМАС.

Важной частью плана Трампа стало объявление о масштабной полицейской и военной миссии. США планируют направить в сектор Газа 12 тысяч полицейских и 20 тысяч солдат для стабилизации ситуации.

Генерал-майор Джаспер Джефферс, руководитель Международных стабилизационных сил, подтвердил, что свои военные контингенты также предоставят Индонезия, Марокко, Казахстан, Косово и Албания, а Египет и Иордания возьмут на себя подготовку местных сил безопасности.

В поддержку работы самого Совета мира США дополнительно выделяют 10 миллиардов долларов, назначение которых президент пока не детализировал, однако заявил, что эта организация в будущем должна “наблюдать” за ООН, поскольку последняя, по его мнению, не справляется с разрешением конфликтов.

Несмотря на масштабные планы по Ближнему Востоку, Дональд Трамп признал, что вопрос завершения войны в Украине до сих пор остается нерешенным и ускользает от дипломатических усилий. Он подчеркнул, что уже завершил восемь других войн, однако украинский вопрос требует дальнейшей работы.

Параллельно с этим Трамп отметил успехи своего спецпосланника Стива Уиткоффа в переговорах с Ираном, предупредив о “плохих вещах” в случае срыва договоренностей.

