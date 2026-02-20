Рада миру Трампа: чим закінчилось перше засідання організації

У Вашингтоні 19 лютого відбулося перше засідання Ради миру президента США Дональда Трампа, яке зібрало представників різних країн та ознаменувало початок нової зовнішньополітичної стратегії Білого дому. Читай в матеріалі, як пройшла Рада миру Трампа та що було обговорено під час зустрічі.

Рада миру Дональда Трампа: як пройшла перша зустріч

Головним результатом зустрічі стало ухвалення пакету фінансової допомоги для сектора Гази у розмірі 7 мільярдів доларів. Цю суму погодилися виділити дев’ять держав, серед яких Казахстан, Азербайджан, ОАЕ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудівська Аравія, Узбекистан та Кувейт.

Дональд Трамп назвав кожен витрачений долар інвестицією у стабільність регіону. Водночас прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висунув жорстку умову: відбудова розпочнеться лише після повної капітуляції та роззброєння угруповання ХАМАС.

Важливою частиною плану Трампа стало оголошення про масштабну поліцейську та військову місію. США планують направити до сектора Гази 12 тисяч поліцейських та 20 тисяч солдатів для стабілізації ситуації.

Генерал-майор Джаспер Джефферс, керівник Міжнародних стабілізаційних сил, підтвердив, що свої військові контингенти також нададуть Індонезія, Марокко, Казахстан, Косово та Албанія, а Єгипет і Йорданія візьмуть на себе підготовку місцевих сил безпеки.

На підтримку роботи самої Ради миру США додатково виділяють 10 мільярдів доларів, призначення яких президент поки не деталізував, проте заявив, що ця організація в майбутньому має “наглядати” за ООН, оскільки остання, на його думку, не справляється з розв’язанням конфліктів.

Попри масштабні плани щодо Близького Сходу, Дональд Трамп визнав, що питання завершення війни в Україні досі залишається невирішеним і вислизає від дипломатичних зусиль. Він наголосив, що вже завершив вісім інших воєн, проте українське питання вимагає подальшої роботи.

Паралельно з цим Трамп відзначив успіхи свого спецпосланника Стіва Віткоффа у переговорах з Іраном, попередивши про “погані речі” у разі зриву домовленостей.

Водночас в ООН раніше зауважили, що Рада миру Трампа — це аморфна структура — читай в матеріалі, що думають в організації про Раду миру.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!