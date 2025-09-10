Учения Запад-2025: когда проведут и как готовится Европа к возможным рискам

Уже в скором времени в Беларуси стартуют совместные военные учения с Россией Запад-2025. Четыре года назад после таких учений страна-агрессор начала подготовку наступления на Украину, и сейчас некоторые страны Европы серьезно обеспокоены.

Что известно об обучении Запад-2025, какие даты проведения и как обеспечивают себя другие государства на фоне совместного бряцания оружием со стороны диктаторских режимов? Вікна-новини собрали актуальное.

Мероприятие-2025: дата проведения учений

Министерство обороны Беларуси сообщило, что совместное стратегическое обучение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации Запад-2025 пройдет с 12 по 16 сентября 2025 года.

Темой учений станет применение группировок войск в пользу обеспечения военной безопасности Союзного государства.

Общая цель — проверка возможностей обеих стран касательно обеспечения военной безопасности Союзного государства, а также готовности к отражению возможной агрессии.

Ожидается, что в учениях примут участие более 13 тысяч военнослужащих. Ранее в России уверяли, что учения будут носить сугубо оборонительный характер и направлены на отработку действий в случае агрессии.

В августе министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что на учениях также отработают планирование применения ядерного оружия и ракеты Орешник.

— Как требует глава государства, мы должны быть готовы ко всему. Мы видим ситуацию на наших западных, северных границах, и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью. Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но прах всегда нужно держать сухим, — цитирует его Белта.

По его словам, ядерное оружие способно нанести неприемлемый ущерб потенциальным противникам.

Как реагирует Европа на обучение в Беларуси

Литва приняла решение об усилении охраны границы с Беларусью в связи с учениями Запад-2025. Об этом заявила в интервью lrytas.lt министр национальной обороны Довиле Шакалене.

Служба охраны государственной границы Литвы намерена усилить мониторинг, патрулирование и другие меры контроля для предотвращения провокации.

Однако Польша решила полностью закрыть границу с Белоруссией на время учений. Как сообщил премьер-министр страны Дональд Туск, это произойдет в ночь с четверга на пятницу, 12 сентября. Границу закроют, включая железнодорожные переходы.

Ранее в Государственной пограничной службе уже объясняли, есть ли риск для Украины от учений в Беларуси.

