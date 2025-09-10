Навчання Захід-2025: коли проведуть та як готується Європа до можливих ризиків

Вже незабаром у Білорусі стартують спільні військові навчання з Росією Захід-2025. Чотири роки тому після таких навчань країна-агресорка розпочала підготовку наступу на Україну, тож і зараз деякі країни Європи серйозно занепокоєні.

Що відомо про навчання Захід-2025, які дати проведення та як убезпечують себе інші держави на фоні спільного брязкання зброєю з боку диктаторських режимів? Вікна-новини зібрали актуальне.

Захід-2025: дата проведення навчань

Міністерство оборони Білорусі повідомило, що спільне стратегічне навчання збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації Захід-2025 пройде з 12 по 16 вересня 2025 року.

Темою навчань стане застосування угруповань військ на користь забезпечення військової безпеки Союзної держави.

Загальна мета — перевірка можливостей обох країн у питаннях забезпечення військової безпеки Союзної держави, а також готовності до відображення можливої ​​агресії.

Очікується, що у навчаннях візьмуть участь понад 13 тисяч військовослужбовців. Раніше у Росії запевняли, що навчання матимуть суто оборонний характер і спрямовані на відпрацювання дій у разі агресії.

У серпні міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що на навчаннях також відпрацюють планування застосування ядерної зброї та ракети Орєшник.

— Як вимагає глава держави, ми повинні бути готові до всього. Ми бачимо ситуацію на наших західних, північних кордонах і не можемо спокійно спостерігати за мілітаризацією та військовою активністю. Ми демонструємо свою відкритість, миролюбність, але порох завжди треба тримати сухим, — цитує його видання Белта.

За його словами, ядерна зброя здатна завдати неприйнятних збитків потенційним противникам.

Як реагує Європа на навчання в Білорусі

Литва ухвалила рішення про посилення охорони кордону з Білоруссю у зв’язку з навчаннями Захід-2025. Про це заявила в інтерв’ю lrytas.lt міністр національної оборони Довіле Шакалене.

Служба охорони державного кордону Литви має намір посилити моніторинг, патрулювання та інші заходи контролю для запобігання провокаціям.

Проте Польща вирішила повністю закрити кордон з Білоруссю на час навчань. Як повідомив прем’єр-міністр країни Дональд Туск, це відбудеться у ніч з четверга на п’ятницю, 12 вересня. Кордон закриють включно із залізничними переходами.

Раніше в Державній прикордонній службі вже пояснювали, чи є ризик для України від навчань у Білорусі.

