Так безопаснее? В какой валюте украинцы чаще хранят сбережения — НБУ

Сбережения — это финансовая подушка безопасности, которую пытается сделать большинство людей для себя и своей семьи. Особенно чувствительной тема сбережений становится в нестабильные времена, влияющие на экономику.

НБУ опубликовал отчеты о работе украинских банков: каким банкам украинцы доверяют больше всего и в какой валюте хранят собственные сбережения — рассказываем дальше.

В какой валюте украинцы держат сбережения

По данным из отчетов НБУ, в начале 2024 года украинцы хранили в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц 1 трлн 234,8 млрд грн, а 35,5% вкладов вложений были в иностранной валюте.

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Всего в начале этого года в 63 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 67,7 млн вкладов украинцев.

В то же время, большая часть вкладов была в гривне: 57,9 млн вкладов на 796 млрд грн.

А в иностранной валюте — 9,8 млн вкладов на сумму 438 млрд грн.

Куда украинцы чаще всего кладут сбережения

РБК-Украина выделило 20 банков Украины, в которые, по данным НБУ, украинцы чаще всего кладут сбережения.

Так, чаще всего украинцы хранят сбережения в ПриватБанке — общая сумма вложений составляет 464,1 млрд грн, а количество вкладчиков — 24,2 млн грн.

На втором месте — Ощадбанк с 12,8 млн вкладчиков и общей суммой вкладов в 192,7 млрд. грн. Далее — частный Универсал банк: 8 млн вкладчиков, сумма — 85,5 млрд грн.

Также вложения хранятся в банках иностранных банковских групп, таких как Райффайзен Банк, Укрсиббанк.

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