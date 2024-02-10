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Так безопаснее? В какой валюте украинцы чаще хранят сбережения — НБУ

Виктория Мельник, журналист сайта 10 февраля 2024, 09:30
сбережения
Фото: Pexels

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