Изменения движения транспорта в Киеве — по каким улицам не удастся проехать после атак

В связи с обстрелом Киева в ночь на 31 июля в ряде мест ликвидируют последствия атак. Из-за этого перекрыты некоторые улицы и изменено движение пассажирского транспорта, сообщили в КГГА.

Изменения движения транспорта в Киеве 31 июля

Временно меняют свой маршрут:

автобус № 69 в направлении станции метро Дворец спорта — улицы Василия Кучера — улицы Владимира Покотила — проспекта Леся Курбаса, далее по собственному маршруту;

в направлении станции метро Дворец спорта — улицы Василия Кучера — улицы Владимира Покотила — проспекта Леся Курбаса, далее по собственному маршруту; троллейбус № 27 в направлении станции Киев-Волынский — к Индустриальному путепроводу;

в направлении станции Киев-Волынский — к Индустриальному путепроводу; автобус № 9 в направлении улицы Вахтанга Кикабидзе и автобус № 14-Т в направлении проспекта Отрадный — улицы Академика Шалимова — проспекта Любомира Гузара, далее по собственным маршрутам;

в направлении улицы Вахтанга Кикабидзе и в направлении проспекта Отрадный — улицы Академика Шалимова — проспекта Любомира Гузара, далее по собственным маршрутам; автобус №2 — проспект Отрадный без заезда на станцию Киев-Волынский.

Какие улицы в Киеве перекрыты в связи с обстрелом

По информации от первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, также перекрыты улицы:

бульвар Вацлава Гавела (от перекрестка с улицей Академика Шалимова);

переулок Юрия Матущака (от перекрестка с ул. Волноваской);

улица Ивана Дзюбы (от перекрестка с улицей Василия Доманицкого до перекрестка с улицей Василия Кучера);

улица Пост-Волынская (от перекрестка с проспекта Отрадным до перекрестка с улицей Новопольевой);

улица Академика Шалимова (от перекрестка с улицей Залесной);

улица Волноваская (от перекрестка с бульваром Вацлава Гавела).

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