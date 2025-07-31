Изменения движения транспорта в Киеве — по каким улицам не удастся проехать после атак

Фото Unsplash В связи с обстрелом Киева в ночь на 31 июля в ряде мест ликвидируют последствия атак. Из-за этого перекрыты некоторые улицы и изменено движение пассажирского транспорта, сообщили в КГГА. Изменения движения транспорта в Киеве 31 июля Временно меняют свой маршрут: автобус № 69 в направлении станции метро Дворец спорта — улицы Василия Кучера — улицы Владимира Покотила — проспекта Леся Курбаса, далее по собственному маршруту; троллейбус № 27 в направлении станции Киев-Волынский — к Индустриальному путепроводу; автобус № 9 в направлении улицы Вахтанга Кикабидзе и автобус № 14-Т в направлении проспекта Отрадный — улицы Академика Шалимова — проспекта Любомира Гузара, далее по собственным маршрутам; автобус №2 — проспект Отрадный без заезда на станцию Киев-Волынский. Читать по теме Ночь террора: в Киеве обрушился подъезд дома — первые фото, видео Ракетный удар просто по жилому дому. Под завалами люди, написал Зеленский. Какие улицы в Киеве перекрыты в связи с обстрелом По информации от первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, также перекрыты улицы: бульвар Вацлава Гавела (от перекрестка с улицей Академика Шалимова); переулок Юрия Матущака (от перекрестка с ул. Волноваской); улица Ивана Дзюбы (от перекрестка с улицей Василия Доманицкого до перекрестка с улицей Василия Кучера); улица Пост-Волынская (от перекрестка с проспекта Отрадным до перекрестка с улицей Новопольевой); улица Академика Шалимова (от перекрестка с улицей Залесной); улица Волноваская (от перекрестка с бульваром Вацлава Гавела). Российские обстрелы подняли в небо большое количество вредных веществ. Мы рассказывали, какими токсичными соединениями дышат украинцы после обстрелов. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Киев, Транспорт Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter