Зміни руху транспорту у Києві — якими вулицями не вдасться проїхати після атак

У зв’язку з обстрілом Києва в ніч на 31 липня в низці місць ліквідують наслідки атак. Через це перекрито деякі вулиці та змінено рух пасажирського транспорту, повідомили в КМДА.

Зміни руху транспорту в Києві 31 липня

Тимчасово змінюють свій маршрут:

автобус № 69 у напрямку станції метро Палац спорту — вулиці Василя Кучера – вулиці Володимира Покотила — проспекту Леся Курбаса, далі за власним маршрутом;

у напрямку станції метро Палац спорту — вулиці Василя Кучера – вулиці Володимира Покотила — проспекту Леся Курбаса, далі за власним маршрутом; тролейбус № 27 у напрямку станції Київ-Волинський — до Індустріального шляхопроводу;

у напрямку станції Київ-Волинський — до Індустріального шляхопроводу; автобус № 9 у напрямку вулиці Вахтанга Кікабідзе й автобус № 14-Т у напрямку проспекту Відрадний — вулиці Академіка Шалімова — проспекту Любомира Гузара, далі за власними маршрутами;

у напрямку вулиці Вахтанга Кікабідзе й у напрямку проспекту Відрадний — вулиці Академіка Шалімова — проспекту Любомира Гузара, далі за власними маршрутами; автобус № 2 — проспект Відрадний без заїзду на станцію Київ-Волинський.

Які вулиці у Києві перекрито у зв’язку з обстрілом

За інформацією від першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, також перекрито вулиці:

бульвар Вацлава Гавела (від перехрестя з вулицею Академіка Шалімова);

провулок Юрія Матущака (від перехрестя з вул. Волноваською);

вулиця Івана Дзюби (від перехрестя з вулицею Василя Доманицького до перехрестя з вулицею Василя Кучера);

вулиця Пост-Волинська (від перехрестя з проспекту Відрадним до перехрестя з вулицею Новопольовою);

вулиця Академіка Шалімова (від перехрестя з вулицею Залісною);

вулиця Волноваська (від перехрестя з бульваром Вацлава Гавела).

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