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Зміни руху транспорту у Києві — якими вулицями не вдасться проїхати після атак

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 31 Липня 2025, 09:00
Зміни руху транспорту у Києві — якими вулицями не вдасться проїхати після атак
Фото Unsplash

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